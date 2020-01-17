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Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize bugün 84,8 milyon lira ödeme yapacağız
6 saat önce
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak" ifadelerine yer verdi.
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