Bakan Pakdemirli: "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz."

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