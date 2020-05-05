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Bakan Pakdemirli: "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz.
Bakan Pakdemirli: "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:20 Kaynak: AA
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