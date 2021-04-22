Bakan Pakdemirli: "Yetiştiricilerimize yaklaşık 1,5 milyar liralık desteği bugün ödemeye başlıyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,

Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL,

Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL,

Olmak üzere Toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesini bugün saat 17.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun". - ANKARA