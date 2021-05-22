Bakan Pakdemirli: "Yıl sonundan önce Güzelyurt'a suyu vermeyi planlıyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni" için geldiği adada KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Pakdemirli, yıl sonundan önce Güzelyurt'a suyu vermeyi planladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilecek "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni" için adaya geldi. Bakan Pakdemirli temasları kapsamında KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Çavuşoğlu, KKTC'li üreticinin her türlü sorununu çözme amacıyla hemen ulaşabildikleri, sıcaklık, samimiyet ve KKTC halkına duyduğu hissiyatı kendilerine telefondan yansıtan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek bugünün hem kendileri hem de KKTC üreticisi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Çiftçinin ve hayvancının sorunlarını çözmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, salgından dolayı hayvancının ürettiği sütün pazarlanmasında sorunlar yaşandığını, kuraklıktan dolayı çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını ve halkın susuzluk kaynaklı problemlerle yüz yüze kaldığını anlattı. Çavuşoğlu, tüm bu sıkıntıların Bakan Pakdemirli tarafından yakından takip edildiğini ve Pakdemirli'nin bu sorunların çözümü için büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'den gelen su hattı koptuğu zaman Pakdemirli'nin tamir çalışmalarını yakından inceleyerek en erken zamanda tamiri yönünde büyük bir motivasyon oluşturduğunu, hayvanların aç kalma tehlikesinin kendisine iletildiğinde çok hızlı bir çözüm bulduğunu ve o günden bugüne kadar ihtiyaçları olan arpanın Türkiye'deki üreticilere verilen fiyattan kendilerine sağlandığını hatırlattı.

KKTC Tarım Bakanlığının geleceğe yönelik proje çalışmalarında Türkiye'deki Bakanlıkla iş birliği içerisinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bugün açılacak olan su tüneli için de ortaya konan çalışma ve çabanın insan üstü olduğunu vurgulayarak Pakdemirli'ye teşekkürlerini sundu. Tünelden geçecek olan suyun kısa süre içerisinde üreticilerle buluşacağını kaydeden Çavuşoğlu, suyun topraklara bereket vereceğini, üreticilere kazanç sağlayacağını ve kırsaldaki yaşam standartlarının yüklemesine vesile olacağını ifade etti.

"Hellim tescil sürecinden dolayı hibe edileceği duyurulan koyunları istemedik"

KKTC'ye gerçekleştirdiği bir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC'ye 5 bin koyun hibe edileceğini söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, koyunların hazır olduğunu, ancak KKTC'de hellim tescil sürecine girildiği için koyunların gelmesini istemediklerini ve projenin durduğunu da açıkladı.

"Burada kendimi evimde hissediyorum"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken kendisini evinde hissettiğini söyledi. Pakdemirli, Bakan Çavuşoğlu'yla çok iyi sıcak ve samimi bir ilişki içerisinde olduklarını vurgulayarak kendilerine yönelik yaklaşımı ve iş birliğinden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu. Bugün KKTC İletim Hattının devamı olan sulama tünelini açacaklarını, yoğun bir programları olduğunu söyleyen Pakdemirli, bunun akabinde yıl sonundan önce Güzelyurt'a da suyu vermeyi planladıklarını kaydetti.

Tüm bu projelerin mega projeler olduğunu ifade eden Pakdemirli, Türkiye'de kendi vatandaşları için ne yapıyorlarsa buradaki kardeşleri için de aynısını yapacaklarını dile getirdi. Pakdemirli, Türkiye'den KKTC'ye su iletiminin sağlandığı projenin dünyada eşi olmayan ve tüm dünyanın izleyip heyecanla beklediği bir proje olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl proje çok yeni olduğu için bazı problemler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, çok yoğun çalışarak suyu tekrar ulaştırdıklarını ve hattın bir daha sorun yaşanmayacak hale getirildiğine inandıklarını kaydetti. Pakdemirli, içme suyunun yanında sulama ayağını da bitirerek Kıbrıslı Türk çiftçilerinin ve halkın refahını sağlamak amacıyla gayretlerinin süreceğini belirtti.

"Mesarya ile ilgili çalışma, hattın devamı niteliğinde olacak"

Bu sene sonuna varmadan Güzelyurt'u suya kavuşturmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Mesarya ile ilgili çalışmanın ise hattın devamı niteliğinde devam edeceğini belirtti. KKTC'de pazarın Türkiye kadar açık olmaması, dış etkilere açık olması nedeniyle zaman zaman eksiklik ya da fazlalık gibi sorunlar yaşandığını ifade eden Pakdemirli, kendilerini Kıbrıslı Türk kardeşlerinin sigortası olarak gördüklerini, ellerinde ürün fazlası ya da eksiği olduğu zaman gerekeni yaptıklarını, bunun aynı şekilde devam edeceğini anlattı.

Pakdemirli, TÜK'ün 12 milyon dolarlık bir borcu bulunduğunu, TÜK'ü ne kadar güçlendirirlerse Kıbrıs Türk çiftçisinin de o oranda güçleneceği düşüncesiyle kurumun borcunun silindiğini de kaydetti. - LEFKOŞA