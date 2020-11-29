Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, "Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması" projelerini inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, "Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması" projelerini inceledi

29.11.2020 11:15

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "suyun gücünü milletle buluşturacak" projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ile toplam 90 mahalle ve 1 milyon 552 bin dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretimi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "suyun gücünü milletle buluşturacak" projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ile toplam 90 mahalle ve 1 milyon 552 bin dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretimi taşkın risklerine karşı korumayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük hayatın, ekonomik ve zirai faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen ve son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren taşkınlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli afet konuları arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından taşkınların engellenmesi ve zararlarının asgariye indirilmesi için "seferberlik" ilan edildi.

Bakan Pakdemirli, bu kapsamda Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dragline sallama ekskavatör kullanarak Seyhan Nehri'nde ıslah kazısı yapan Pakdemirli, şantiyedeki vincin operatör kabinine geçerek, tonlarca ağırlıktaki boruyu hatta yerleştirdi.

Sahada yapılan çalışmaları takip eden Pakdemirli, havadan da projelerin son durumunu denetledi.

"Yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretim taşkınlardan korunacak"

Pakdemirli, tarım arazilerine zarar veren taşkınların önüne geçmek için yürütülen Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması'na ilişkin, Adana Yüreğir, Seyhan, Sarıçam ve Karataş ile Mersin Tarsus ilçesine bağlı toplam 90 mahalle ve 1 milyon 552 bin dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretimi taşkın risklerine karşı korumayı hedeflediklerini bildirdi.

"Suyun gücünü milletle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" diyen Pakdemirli, çalışmalar neticesinde Aşağı Seyhan Ovası'nda, taban suyu ve yüzey sularını deşarj eden toplam 2 bin kilometre uzunluğunda ana drenaj, yedek-tersiyer drenaj ve tahliye kanallarının temizlenmesi, Seyhan Nehri mansap yatağında toplam 60 kilometre yatak tanzimi yapılarak, iç seddinin yükseltilmesi hedeflendiğini kaydetti.

Pakdemirli, projede gelinen aşama hakkında da bilgi vererek, Aşağı Seyhan Ovası'nda toplam 2 bin kilometre uzunluğunda 10 milyon metreküp rusubat temizliğinin planlandığını belirtti.

"80 milyon liraya mal olacak proje"

Bugüne kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki makinelerle ocak ayı başından itibaren toplam 550 kilometre uzunluğunda 3,2 milyon metreküp rusubat temizliği yapıldığını aktaran Pakdemirli, çalışmalar kapsamında 1450 kilometre uzunluğunda, 6,8 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılmasının planlandığı bilgisini verdi.

Pakdemirli, 60 kilometre uzunluğunda 5 milyon metreküp rusubat temizliği planlanan Seyhan Nehri yatağında ise temmuzda başlanan Toplu Makineli Çalışma kapsamında nehrin denize mansaplandığı ve rusubat birikiminin fazla olduğu 7 kilometrelik kısımda 2,8 milyon metreküp kazı çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, "Seyhan Nehri yatağında 53 kilometre uzunluğunda 2,2 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılacak." dedi.

Projenin Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Çalışmanın maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 80 milyon lira." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'ne ilişkin bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"İmamoğlu Sulamaları Adana'da, İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde toplam 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. Su kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan ve 2010'dan bu yana işletmede olan Yedigöze Barajı. Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 522 bin 920 dekar arazide inşaat, 142 bin 150 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam ediyor.

375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmalarını tamamladık. İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin tamamlanmasıyla yıllık 1 milyar 600 milyon lira gelir artışı bekleniyor. 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar lira olan proje 2,5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek."

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı incelemelere DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da katıldı.

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması projelerini inceledi

Bekir Pakdemirli, İmamoğlu, Seyhan, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, 'Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması' projelerini inceledi - Son Dakika Ekonomi


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