Bakan Pakdemirli: Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohumculukta büyük mesafeler kat ettik. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli. Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94'ü yerli firmalar" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine videokonferans yöntemiyle katıldı. 11 yılda toplam 31 bin 418 fotoğrafın bu yarışmaya katıldığını belirten Pakdemirli, "Her birinde ayrı bir emek, her birinde ayrı bir hikaye gizli. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen fotoğraflar; tarım ve ormanı, objektifin dilinden bize anlatıyor. Her bir fotoğraf; o anı, o anki duyguları, yaşanan heyecanı kayıt altına alıyor. Her kayıt, yani her bir fotoğraf, hayatın resmini geleceğe taşıyor" dedi.