Bakan Pakdemirli: Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohumculukta büyük mesafeler kat ettik. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli. Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94'ü yerli firmalar" dedi.

Bakan Pakdemirli: Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohumculukta büyük mesafeler kat ettik. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli. Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94'ü yerli firmalar" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine videokonferans yöntemiyle katıldı. 11 yılda toplam 31 bin 418 fotoğrafın bu yarışmaya katıldığını belirten Pakdemirli, "Her birinde ayrı bir emek, her birinde ayrı bir hikaye gizli. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen fotoğraflar; tarım ve ormanı, objektifin dilinden bize anlatıyor. Her bir fotoğraf; o anı, o anki duyguları, yaşanan heyecanı kayıt altına alıyor. Her kayıt, yani her bir fotoğraf, hayatın resmini geleceğe taşıyor" dedi.

'50 BİNDEN FAZLA ÖNERİ ALDIK'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 2 yıl boyunca üreticiyi memnun edecek, üretici dostu politikaları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Fotoğraflarda da gördüğümüz gibi; üretmekten hiç bıkmayan hiç usanmayan çiftçimize hakkını veriyoruz. Alım fiyatlarını hasat öncesi açıklıyoruz. Bu politika hem üreticimizi memnun ediyor, hem de üretimin devamlığına önemli katkı sağlıyor. Tarımda hem makro bazda hem de işletme bazında planlama çok önemlidir. Geçen yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 15 yıl aradan sonra yapılan Tarım Orman Şurası'nda tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. 50 binden fazla öneri aldık. Tüm bu fikirleri değerlendirerek 5 yıllık planlarımızı oluşturduk. Bu Şura sonuçları ile gelecek 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Bu yıl Ocak ayı sonunda Şura Eylem planını kamuoyu ile paylaştık. Pandemi sürecine rağmen eylem planındaki faaliyetlerimizi sırayla hayata geçirmeye başladık" diye konuştu.18 YILDA ORMAN VARLIĞI 2 MİLYON HEKTAR ARTIRILDI18 yılda orman varlığını 2 milyon hektar artırdıklarını ve 5,4 milyon hektar alanda, 4,7 milyar fidan diktiklerini belirten Pakdemirli, "2 yılda 404 bin hektar alanda, 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 11 Kasım günü 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Geçen yıl 11 Kasım'da 'Geleceğe Nefes' kampanyasında, halkımızla birlikte 13,8 milyon fidan diktik. Yangınlara müdahale süresini, 18 yılda 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. 2023 hedefimiz ise, bu süreyi 10 dakikaya indirmektir. İlk defa İHA'ları orman yangınlarını izleme amacıyla kullanmaya başladık. Öncekilerden 3 kat daha fazla su taşıyan amfibik uçakları devreye aldık. İnşallah geleceğe nefes olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.'YÜZDE 96'SI YERLİ'Konuşmasında tohum üretimi konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Tohum üretimin can damarı. Bize atalarımızdan kalan tohumları hem koruyoruz, hem de üretime yeniden kazandırıyoruz. Ankara'da Dünyanın 3. Büyük Tohum-Gen Bankası'na sahibiz. Verimi artıran sertifikalı tohum üretimini 18 yılda 8 kat artırdık. Yerli tohumculukta büyük mesafeler kat ettik. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının %96'sı yerli. Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94'ü yerli firmalar. Tohum ihracatı 18 yılda, 17 milyon dolardan 150 milyon dolara yükseldi."'AÇILIŞA HAZIR 449 TESİSİMİZ VAR'Bakan Pakdemirli, suyun bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Su verimliliği ise gelecek dönemin ön plana çıkan konularından. Elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çok sayıda barajı ve sulama yatırımını hizmete açtık. Şu an açılışa hazır 449 tesisimiz var. İnşallah bu yıl içerisinde bir kısmını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, bir kısmını da toplu olarak hizmete açacağız. Bir damla suyun bile gelecekte ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Su temalı fotoğraflarla bu farkındalığımızı artırıyoruz."

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Tohum, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sı yerli - Son Dakika

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