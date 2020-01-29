Bakan Pekcan: 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık - Son Dakika

Bakan Pekcan: 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak toplumumuzda refah düzeyinin artması, yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin önlenmesi, kaçakçılığın önlenmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Bakan Pekcan: 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak toplumumuzda refah düzeyinin artması, yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin önlenmesi, kaçakçılığın önlenmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıyoruz. 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık binasında düzenlenen 'Dünya Gümrük Birliği ve Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, bu yılki gün temasının 'İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler' olduğunu belirtti. Bakan Pekcan, "Tamda bizim çalışmalarımızla yüzde 100 örtüşüyor. Bizde bakanlık olarak toplumumuzda refah düzeyinin artması, yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin önlenmesi, kaçakçılığın önlenmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir buçuk senede gümrüklerde olmazı başardık. Ben burada size çalışmalarınızdan ve katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. 1,5 senede dijitalleşmeyle ilgili çok önemli adımlar attık. Kaçakçılıkla mücadelede çok önemli adımlar attık ve bu çalışmalarımıza artırarak devam edeceğiz. Teknolojiye dönük bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Bakan Pekcan, konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanan 2020 Liyakat Sertifikası almayı hak kazanan Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personele sertifikalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel detaylar

-Bakan Pekcan'ın konuşması

-Ödül töreninden detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Gümrük Birliği, Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
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