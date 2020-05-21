Bakan Pekcan: 2 ayda 78 bin 954 iş yeri tescil edildi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında 15 bin 948 iş yerinin kapandığını, 78 bin 954 adet iş yerinin ise tescil edildiğini açıkladı.

Bakan Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, soru önergesini yanıtladı. Gürer, "Koronavirüs sebebiyle 1 Mart 2020 sonrası kapanan toplam iş yeri sayısı ve üretime ara veren fabrika sayısı ayrı ayrı ne kadardır? Bu süreçte işini kaybeden kişi ve işsizlik fonundan yararlanan kişi sayısı ayrı ayrı ne kadardır?" sorularını yöneltti.Bakan Pekcan, "Bakanlığımız, Merkezi Sicil kayıt Sistemi (MERSİS ) ile Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılan sorgulama neticesinde alına verilere göre; 1 Mart 2020-30 Nisan 2020 döneminde ülkemizde toplam 78 bin 954 adet işyeri tescil, 15 bin 948 iş yeri terkin edilmiştir" ifadelerini kullandı.