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Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık.
6 saat önce
Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz."
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