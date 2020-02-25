Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: '2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık.

6 saat önce

Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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