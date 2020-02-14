Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

7 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, hizmet ihracatında elde ettikleri başarıyı sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en etkili şekilde devam edecektir."


Ruhsar Pekcan, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
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