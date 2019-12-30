Bakan Pekcan - 2019'da kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri- Detaylar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan - 2019'da kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri- Detaylar - Son Dakika

Bakan Pekcan - 2019'da kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri- Detaylar

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (3)

Bakan Pekcan - 2019'da kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri- Detaylar

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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