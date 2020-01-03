Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018'de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak, "2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu.

Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018'de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak, "2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu." dedi.

Pekcan, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Geçen yıl küresel ekonomide görülen tüm zorluklara ve olumsuz etkenlere rağmen özellikle ihracatta kaydedilen olumlu ve güçlü performansın Türkiye'nin ne kadar dinamik ve potansiyeli güçlü bir ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pekcan, "2018'de rekor kırmıştık, bu sene o rekorun da üzerine çıktık. 2019 yılı ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.

Pekcan, ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, "Dış ticaret açığımız da yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolar iken 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yapmış bulunmaktayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak yüzde 76,5'ten yüzde 85,8'e yükselmiştir." diye konuştu.

2019 yılı ocak-ekim dönemi verilerine göre hizmet ihracatının da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 artışla 46,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası verildiğini belirten Pekcan, müteahhitlik sektörünün de yurt dışında 2019 yılında aralık ayı verilerine göre 18 milyar dolarlık proje üstlendiğini aktardı.

Büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı

Pekcan, net ihracatın Türkiye'nin büyümesine 2018 yılında 3,6 puan katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"2019 yılı ilk üç çeyrek verileri itibarıyla net ihracatımız büyümeye 4,7 puan katkı sağlamıştır. Bu Türkiye'de son 18 yılda yürütülen dış ticaretin ülkenin büyümesinde ulaşılan en büyük katkıdır. Avro/dolar paritesinin de ihracatımıza 4,5 milyar dolarlık negatif etkisi söz konusu olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ihracatın önemli bir düzeyde artması küresel risklere karşı gerek ticaret politikası yönetiminin gerekse ihracatçılarımızın aksiyon alabilme kabiliyetinin ne kadar güçlendiğinin somut bir göstergesidir. Küresel talepteki yavaşlama ve artan belirsizlik küresel ticaret üzerinde baskı oluşturmakta, ülkelerin ihracat hacimlerini sınırlamakta, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerinin dahi ihracatlarını olumsuz etkilemektedir. 2019'da ihracatını en fazla artıran ilk 50 ülkenin ihracatı yüzde 2,7 azalmıştır. Türkiye'nin ihracatı yılın 9. ayı itibarıyla 2,6 arttı. Türkiye dünya sıralamasında ihracat artış oranında 7. sıraya geldi. Değer bazında ihracat artışıyla beraber Türkiye dünyada ihracat artışında 5. ülke olma başarısını gerçekleştirdi."

Bakan Pekcan, ülke gruplarına göre en fazla ihracatın AB'ye yapıldığına işaret ederek, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracatın da yüzde 7,1 arttığını ve 35 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyledi.

(Sürecek)

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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