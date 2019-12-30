Bakan pekcan, '2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri'ne ilişkin basın toplantısında konuştu-... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan pekcan, '2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri'ne ilişkin basın toplantısında konuştu-... - Son Dakika

Bakan pekcan, '2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri'ne ilişkin basın toplantısında konuştu-...

6 saat önce

Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdikTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında, 5 bin 411 olayda, yaklaşık 3 milyar 107 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik ve yine yıl içinde 8,7 ton uyuşturucu madde yakaladık" dedi.

Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında, 5 bin 411 olayda, yaklaşık 3 milyar 107 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik ve yine yıl içinde 8,7 ton uyuşturucu madde yakaladık" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, '2019 yılı Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri'ne ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, son 5 yılda kaçakçılıkla mücadeledeki teknolojiye toplam 410 milyon lira yatırım yapıldığını söyleyerek, "Bu yatırımlar neticesinde 2019 yılında yaklaşık 125 milyon yolcu 6,5 milyonun üzerinde konteyner, 700 binden fazla uçak, 80 binin üzerinde gemi ile 4 milyonun üzerinde nakliye aracı olmak üzere 9 milyonun üzerinde aracın işlemini 5 bin 700 gümrük muhafaza memuruyla gerçekleştirdik. 2019 yılında 5 bin 411 olayda yaklaşık 3 milyar 107 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik ve yine yıl içinde 8,7 ton uyuşturucu madde yakaladık" diye konuştu.

'16 BİN 810 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRDİK'

Bakan Pekcan, kaçak sigara konusunda başarılı çalışmaların bu yılda devam ettiğini, bu kapsamda 139 bin 388 elektronik sigaranın ülkeye sokulmasını engellediklerini ve 17,4 milyon paket kaçak sigara ele geçirdiklerini kaydetti. Dünyada yüzde 10 ve Avrupa'da yüzde 8,7 olan kaçak sigara kullanım oranını Türkiye'de yüzde 2,2'ye indirdiklerini kaydeden Pekcan, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sayesinde 2014 yılında 23 milyar TL olan tütün ürünlerinden elde edilen ÖTV geliri, 2019 yılında yaklaşık 46 milyar TL'ye yükseldi. 16 bin 810 ton kaçak akaryakıt ele geçirdik. Akaryakıt özel ekibi, 4,7 milyar TL usulsüzlük ortaya çıkardı. 1 milyar TL vergi ve ceza tahakkuk etti" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)

Bakan pekcan, '2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri'ne ilişkin basın toplantısında konuştu-...

Kaçakçılıkla Mücadele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:45 Kaynak: DHA
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