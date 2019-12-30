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Bakan Pekcan: "2019 yılında hem teknolojiye hem de insan kaynağına yatırım yaparak ekiplerimizi...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:01 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
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