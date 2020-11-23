Bakan Pekcan: 2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan: 2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı

23.11.2020 12:15
Bakan Pekcan: 2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, komisyonda bakanlığının bütçesi üzerine sunum yaptı. Pekcan, bakanlığın yerel ve ulusal tecrübesini uluslararası politikalarda kullandığını, sahip olduğu küresel vizyonunu ise yerele, sahaya ve tüm çalışmalara yansıttığını bildirdi. Covid-19 pandemisi neticesinde, ikinci dünya savaşından sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralma ile karşı karşıya kalındığını belirten Pekcan, "IMF ve OECD tarafından yapılan güncel tahminlerde 2020 küresel ekonomik küçülme oranı sırasıyla  yüzde 4,4 ve yüzde 4,5 olarak öngörülmektedir.  Bu durum küresel ticaretin de tarihi düzeyde gerilemesine sebep olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaretteki küçülme beklentisini yüzde 9,2 olarak açıklamıştır. Küresel emtia fiyatları endeksinde 2020 Ocak-Ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 12,4 azalış söz konusudur. Altın hariç bakıldığında bu gerileme yüzde 16,5'dir. Türkiye, küresel ekonomi ve ticaretteki keskin daralmaya karşı direncini göstermektedir. Ülkemiz, krizi en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanmayı yaşayabilecek ülkeler arasındadır" dedi.

'35 ADET SANAL TİCARET HEYETİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Pandemi sürecinde ticaretin korunması ve gelişmesi ile ilgili yapılan çalışmaları da aktaran Pekcan, "Pandeminin görüldüğü mart ayı ile birlikte uluslararası mal sevkiyatlarımızda sürekliliği temin edebilmek önemli bir öncelik haline gelmiştir.  Bakanlığımız oldukça proaktif bir yaklaşımla Habur, Kapıkule ve Kapıköy Gümrük Kapılarımızda ve Ro-Ro limanlarımızda temassız ticaret uygulamasını hayata geçirmiştir.  Bu uygulama ile ticari araçların giriş-çıkış işlemleri tampon bölgede ve Ro-Ro limanlarında; konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, Habur ve Kapıkule'de pandemi öncesi dönemlere yakın bir sevkiyat akışı sağlanmıştır. 45 farklı ülkeye yönelik 35 adet sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiş; firmalarımızın 5 bin 400'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapması sağlanmıştır" diye konuştu.'3 BİN 761 KOBİ E-TİCARET İLE TANIŞTI'Pekcan, pandemi koşullarında e-ticaretin kritik rolünün daha da belirgin hale geldiği belirterek, şunları kaydetti: "Bu bilinçle, e-ticaret sitelerine bireysel üyelik giderleri Bakanlığımızca destek kapsamına alınmıştır.  Mayıs ve haziran aylarında ülkemizdeki e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' dayanışma kampanyası düzenlenmiştir. Kampanyadan yaklaşık 135 bin KOBİ yararlanmış, 3 bin 761 KOBİ e-ticaret ile tanışmış; KOBİ'lerimize vadesinden önce 1.2 milyar TL transfer edilmiştir. 2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. İhracata ilk hazırlık; pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi; dış pazarda tutunma ve markalaşma süreçleri gibi süreçlerin tamamına yönelik cazip destek mekanizmalarımızla ihracatçılarımıza mali desteklerimiz sürmektedir."'KREDİ İMKANINDAN 749 BİN 256 ESNAF VE SANATKARIMIZ YARARLANDI'Bakan Pekcan, meydana gelen afetler nedeniyle Elazığ, Malatya, Adıyaman, Giresun ve İzmir'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri gibi destekler sağlandığını belirterek, "Covid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımızın ticari faaliyetlerini ve nakit akışlarını korumak amacıyla tesis edilen 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketi çerçevesinde 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkanından 749 bin 256 esnaf ve sanatkarımız yararlanmış, toplamda 18 milyar 562 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır" dedi.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Bakan Pekcan, bakanlığın  en kritik faaliyetlerinden birisi olan kaçakçılıkla mücadelede kapsamında, yaklaşık 12 bin ihbar nitelikli bilginin değerlendirmeye alındığını söyleyerek, "Gerekli operasyonlar süratle gerçekleştirilmiştir.  Kendi risk analiz ve değerlendirmelerimiz ile birlikte komşularımız başta olmak üzere pek çok ülkeyle istihbarat paylaşımında bulunarak 2020 yılı içerisinde 8 uluslararası operasyon icra edilmiştir. Salgın nedeniyle kaçakçılığa konu olan 10,8 milyon maske ve 2 milyon 45 bin tıbbi koruyucu ekipmanın yanı sıra 1 milyon adet ilaç ele geçirilmiştir" diye konuştu.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: 2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı - Son Dakika


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