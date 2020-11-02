Bakan Pekcan: "2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolar ile sınırlı kaldı."
02.11.2020 12:11
Bakan Pekcan: "2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı.
Bakan Pekcan: "2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolar ile sınırlı kaldı."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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