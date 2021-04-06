Bakan Pekcan: "2020'de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden...
06.04.2021 11:44
Bakan Pekcan: "2020'de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden oluştu.
Bakan Pekcan: "2020'de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden oluştu." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: '2020'de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden... - Son Dakika Ekonomi
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