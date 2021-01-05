Bakan Pekcan: "2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir."
05.01.2021 11:55
Bakan Pekcan: "2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir.
Bakan Pekcan: "2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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