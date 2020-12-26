Bakan Pekcan: 2020 yılı ihracatımız 166 milyar doları geçti - Son Dakika

Bakan Pekcan: 2020 yılı ihracatımız 166 milyar doları geçti
26.12.2020 13:49
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı ihracatının 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçtiğini açıkladı.
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı ihracatının 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçtiğini açıkladı.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
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