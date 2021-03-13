Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar...
13.03.2021 00:58
Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz." - ANKARA
dolar, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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