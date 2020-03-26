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Bakan Pekcan: "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6...
7 saat önce
Bakan Pekcan: "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik.
Bakan Pekcan: "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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