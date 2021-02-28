Bakan Pekcan: "28 Şubat'ı ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetliyorum" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "28 Şubat süreci"ni ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, mesajında, "Vesayetçi zihniyetin ürünü, inanca ve inanç özgürlüğüne darbe vuran 28 Şubat'ı ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.