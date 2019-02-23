Bakan Pekcan: 6 Ayda, 28 Şehirde, 31 İhracat Destek Ofisi Açtık (3)

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BAKAN PEKCAN MANİSA'DAN AYRILDITicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

BAKAN PEKCAN MANİSA'DAN AYRILDI



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Pekcan partililerle bir araya geldi. Bakan Pekcan, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından karayoluyla Akhisar ilçesine doğru hareket etti. Pekcan, Akhisar Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya gidecek.



Cemil SEVAL/MANİSA,





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