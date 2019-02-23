Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: 6 Ayda, 28 Şehirde, 31 İhracat Destek Ofisi Açtık (3)

Bakan Pekcan: 6 Ayda, 28 Şehirde, 31 İhracat Destek Ofisi Açtık (3)

46 dakika önce

BAKAN PEKCAN MANİSA'DAN AYRILDITicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Bakan Pekcan: 6 Ayda, 28 Şehirde, 31 İhracat Destek Ofisi Açtık (3), System.String[]
BAKAN PEKCAN MANİSA'DAN AYRILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Pekcan partililerle bir araya geldi. Bakan Pekcan, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından karayoluyla Akhisar ilçesine doğru hareket etti. Pekcan, Akhisar Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:35 Kaynak: DHA

Manisa, Ruhsar Pekcan, AK Parti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar

Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: AK Parti'ye Oy Verirseniz Elleriniz Kırılsın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: 6 Ayda, 28 Şehirde, 31 İhracat Destek Ofisi Açtık (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]