Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (2) - Son Dakika

Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kartlı işlemlerde yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış kaydedildi.

Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (2), System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kartlı işlemlerde yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış kaydedildi." dedi.

Pekcan, ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini Ticaret Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre e-ticarette yurt içi harcamaların payının yüzde 81'den yüzde 91'e yükseldiğini belirten Pekcan, "Diğer ülkelerin Türkiye'den alımı pandemi sürecinde yüzde 11'den yüzde 4'e düştü. Bizim diğer ülkelerden alımımız da yüzde 7'den yüzde 5'e geriledi. Toplam sipariş adedi ise 558 milyondan 850 milyona yükseldi. Sipariş adedinde bu dönemde yüzde 52,3'lük artış görüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, e-ticaret hacminde ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 78'lik bir artış görüldüğüne işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Mart, nisan ve mayıs aylarında özellikle hava yolu, konaklama ve eğlence sektörünün işlem yapamamasına rağmen e-ticaret hacminde aylık olarak sırasıyla yüzde 41, yüzde 37 ve yüzde 49 oranında artış yaşandı. Haziran itibarıyla tekrar ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen senenin aynı ayına göre yüzde 93'lük bir artış görüyoruz."

Geçen yıl ocakta genel ticaret 105,9 milyar lira seviyesindeyken 2020'nin haziran ayında bu rakamın 104,1 milyar lira olduğunu aktaran Pekcan, e-ticaretin de aynı dönemde 8,5 milyar liradan 18,7 milyar liraya yükseldiğini dile getirdi.

Pekcan, e-ticaretin genel ticarete oranına ilişkin de "Geçen yılın ilk yarısında yüzde 8 civarında olan e-ticaretin genel ticarete oranı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 14,2'ye ulaştı. Bu oran, Ocak-Şubat 2020 döneminde yüzde 11,7 seviyesinde bulunurken, pandemi dönemiyle nisanda yüzde 16'ya, mayısta yüzde 18,4'e çıktı. Haziranda genel ticaretin artmasıyla da yüzde 17,4'e düştü." dedi.

"Kartlı işlemlerde gıda sektöründe yüzde 434 artış kaydedildi"

Bakan Pekcan, kartlı işlemlere ilişkin verilere de değinerek, "Yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış kaydedildi." diye konuştu.

Kartlı işlemlerde hava yolları sektöründe yüzde 42, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 51, konaklamada yüzde 42, eğlence ve sanat faaliyetlerinde yüzde 24 ve araç kiralamada yüzde 10 düşüş görüldüğünü belirten Pekcan, il bazında bu işlemlerde e-ticaret hacminin genel ticarete oranının İstanbul'da yüzde 14, Eskişehir'de yüzde 12,2, Kırklareli'nde yüzde 12,1, Tekirdağ'da yüzde 11,9 ve Çanakkale'de yüzde 11,7 olduğunu bildirdi.

e-Ticaret kanalıyla gerçekleştirilen harcamalar

Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mart, nisan ve mayıs aylarında e-ticaret kanalıyla gerçekleştirilen harcamaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak şunları kaydetti:

"Bu harcamalara bakıldığında gıda ve süpermarkette yüzde 420, kimyasal, deterjan ve kolonyalarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne bebek ürünlerinde yüzde 86 artış görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 76, hava taşımacılığında yüzde 75 azalma oldu."

Pekcan, bakanlığın "e-Ticaret" sitesinden bu verilerin en sağlıklı şekilde yayınlanması, bilgilerin güncel ve aktif tutulması için gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

(Bitti)

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (2) - Son Dakika
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