Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: 75 milyar dolarlık hedefi ile çelişiyor

Bakan Pekcan: 75 milyar dolarlık hedefi ile çelişiyor

28 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan: 75 milyar dolarlık hedefi ile çelişiyor, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:15 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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