Bakan Pekcan: 75 milyar dolarlık hedefi ile çelişiyor
28 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "ABD
ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:15
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