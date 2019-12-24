Bakan Pekcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

Bakan Pekcan AA'nın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bakan Pekcan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareler için oy kullandı.

Pekcan, ilk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları değerlendirerek, Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli karesine oy verdi. İsrail'in düzenlediği saldırılar sırasında Gazze'de yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere iftar verilmesini yansıtan karenin anlamına işaret eden Pekcan, savaş enkazları arasında bir tarafta yıkım bir tarafta da hangi şartlarda olursa olsun ibadetle hayata devam edilişin görüldüğünü söyledi.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Pekcan, burada da Türkiye'nin her yerinden "harika" tabiat görüntüleri olduğunu dile getirdi. Pekcan, bu kategoride Erdal Türkoğlu'nun Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nden bir kareyi yansıtan "Yapraklar arasında" fotoğrafını seçti.

Pekcan, spor kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Ruhsar Pekcan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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