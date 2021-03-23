Bakan Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile bir araya geldi - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Pekcan, "Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluştururken, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kilit maddelerden biri olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile video konferans üzerinden görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması, A-TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gümrüklerde iş birliğine ilişkin konular ele alındı. Aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine büyük önem verdiğini aktaran Pekcan, her fırsatta Türkiye'nin stratejik ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini belirtti. Dünyanın son yıllarda ticaret savaşları, artan korumacılık ve buna bağlı ekonomik belirsizlikler gibi önemli sınamalarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Pekcan, korona virüs pandemisinin de dünyayı ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Bu süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha fazla entegrasyon ve işbirliğinin hem ekonomiler hem de işletmeler için olumlu etkileri olacağını belirten Pekcan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için sunduğu fırsatlara dikkati çekti. Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında derin ekonomik ve ticari bağlar sağlandığını anımsatan Pekcan, anlaşmanın bugüne kadar her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Ancak tüm faydalarına rağmen günümüz şartlarında çeyrek asırlık Gümrük Birliği'nin her iki tarafın beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra, mevcut Gümrük Birliği Anlaşması, her geçen gün önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi alanları kapsamıyor. Bu bakımdan Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelini ve ortaklık anlaşmamızın ortaya koyduğu vizyonu yansıtmakta yetersiz kalıyor. Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ediyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulması için önemli bir fırsat mevcut. Bu kapsamda 25-26 Mart tarihindeki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz. Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluştururken, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kilit maddelerden biri olacak."

Pandeminin ve Brexit'in getirdiği koşulların ardından güncelleme sürecinin daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Avrupa'daki iş çevrelerinden de çok güçlü bir destek gördüklerini kaydetti. Bakan Pekcan, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha fazla ekonomik iş birliği her iki tarafa da büyük fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiğine dikkat çeken Pekcan, "Gümrük Birliği ortakları olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın korumacı politikalara yol açmaması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımını engellememesi için birlikte çalışmalıyız. Bu süreçte Türkiye'nin yeşil dönüşümü için AB üye ülkeleri için oluşturulan finansman kaynaklarına erişimi kritik öneme haizdir" açıklamasında bulundu.

"Gümrüklerde dijitalleşme ve işbirliği artırılmalı"

Taraflar arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasından her iki tarafın da ekonomik operatörlerinin kazançlar sağlayacağını belirten Pekcan, bu kapsamda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalanmasının ve A-TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin önemine dikkati çekti. Pekcan, gümrük işlemlerinin AB ile uyumlu ve dijital ortamda gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında sorunlar ve araçların bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik talepleri de aktaran Pekcan, gümrük geçişlerindeki sorunların çözülmesi, dijitalleşme ve iş birliğinin artırılmasının Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin hızlı ve sorunsuz akışı için çok önemli olduğunu belirtti.

AB Ekonomi Komiseri Gentiloni de Bakan Pekcan ile 25-26 Mart AB Zirvesi öncesinde çok zamanlı ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Gümrük Birliği kapsamında AB'ye ileri bir entegrasyon sağlamış Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, bu doğrultuda IT gerekli teknolojik dönüşümün sağlanması için iş birliğine hazır olduklarını belirten Gentiloni, yetkilendirilmiş yükümlü karşılıklı tanıma anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yakın iş birliği içerisinde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Gentiloni, bu kapsamda teknik görüşmelerin karşılıklı olarak çok iyi gittiğini duymanın memnuniyet verici olduğunu aktardı. Yeşil Mutabakat kapsamında AB'nin uluslararası yükümlülüklerine ve DTÖ kriterlerine uygun ve ticarette korumacılık yaratma amacı gütmeyen bir sınırda karbon düzenleme mekanizması üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Gentiloni, bu kapsamda Gümrük Birliği ortağı Türkiye ile iş birliğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmenin sonunda Bakan Pekcan ve AB Komiseri Gentiloni, Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişi için teknik ve siyasi seviyede daha yakın bir iş birliği tesis edilmesi konusunda mutabık kaldı. - ANKARA