Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:39 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.
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