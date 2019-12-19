Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü - Son Dakika

Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Brüksel, Hogan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:39 Kaynak: AA
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