Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

31 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Wilbur Ross, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:00 
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