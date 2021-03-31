Bakan Pekcan ABD'nin yeni ticaret yönetimi ile bugün görüşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 18 Mart'ta göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Pekcan ile Tai'nin görüşmesi değişen yeni yönetimle ilk resmi temas olarak kayıtlara geçecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 18 Mart'ta göreve başlayan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'yle bugün video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, pandeminin dünya ticaretine olumsuz etkilerine yönelik atılacak adımlar ve ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi gibi konular ele alınacak.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, ticaret hacminin dengeli bir şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi, DTÖ'deki çalışmalar, Covid-19 pandemisinin dünya ticaretine olumsuz etkilerine yönelik atılacak adımlar gibi konulara da değinilecek.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai'ye görev verirken, Ticaret Bakanı Pekcan, iki mevkidaşını kutlayarak, ABD ile mevcut ticaret hacminin artırılması için başlatılmış olan çalışmaları sürdürmek yönündeki kararlılığı aktarmıştı. - ANKARA