Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
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Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

1 saat önce

ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross ile görüşme yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık" dedi.

Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü, System.String[]

ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross ile görüşme yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık" dedi.


Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bu sabah bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşme sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.


Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Pekcan, "Görüşmede Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık. Görüşmemizde, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörel bazda ABD'ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.


Özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu da ele aldıklarını dile getiren Bakan Pekcan, "Sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız. Ayrıca, ikili ticaretimiz önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik. Sayın Ross, 10 Eylül'e kadar ülkemizde bulunarak özel sektörle temaslar gerçekleştirecek. Ziyaretin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Wilbur Ross, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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