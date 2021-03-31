Bakan Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşecek - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, pandeminin dünya ticaretine olumsuz etkilerine yönelik atılacak adımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi gibi konular ele alınacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pekcan, ABD'de yeni yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart 2021 tarihinde görevine başlayan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bugün videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirecek. Pekcan, Tai ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, ticaret hacminin dengeli bir şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütündeki çalışmalar, Covid-19 pandemisinin dünya ticaretine olumsuz etkilerine yönelik atılacak adımlar gibi konular ele alınacak.Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin ABD'ye ihracatının pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaştığı ve geçen yıl ABD ile ticaret hacminin 22,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. ABD Ticaret Temsilcisi Tai'nin göreve başladıktan çok kısa süre sonra ilk görüşmek istediği ülkeler arasında Türkiye'nin yer almasının da, ticari ilişkilere verilen önemin bir yansıması olma özelliğini taşıdığı ifade edildi.

ANKARA, -