Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: ABD'ye Karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde Çok Önemli Davamızı Kazandık

Bakan Pekcan: ABD'ye Karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde Çok Önemli Davamızı Kazandık

2 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneli'nde açtığı davayı kazandığını söyledi.

Bakan Pekcan: ABD'ye Karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde Çok Önemli Davamızı Kazandık, System.String[]
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneli'nde açtığı davayı kazandığını söyledi. Bakan Pekcan, "Böylece u¨lkemizin menfaatlerini korumaya kararlı oldugˆumuzu, Dünya Ticraet Örgütü sistemine olan gu¨ven ve inancımızı yinelemis¸ olduk" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, ABD'nin uzun süredir Türkiye'ye, menşeli petrol borularında sübvansiyon olduğu iddiasıyla ihracata yüzde 15'e varan oranda telafi edici vergi uyguladığını söyledi. Bakan Pekcan, Türkiye'nin talebiyle ABD'ye kars¸ı kurulan 'ABD-C¸es¸itli Tu¨p ve Borulara Uygulanan Telafi Edici O¨nlemler' paneli nihai raporunun du¨n Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlandığını hatırlattı. Raporda Türkiye'nin tüm iddialarının haklı bulunduğunu kaydeden Bakan Pekcan şöyle dedi:

"ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladıgˆı telafi edici vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü anlas¸malarına ve kurallarına aykırı oldugˆu teyit edildi. Bo¨ylece, ABD'ye kars¸ı Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneli'nde bu c¸ok o¨nemli ve haklı davamızı kazanmakla, c¸elik ihracatc¸ılarımız ve u¨lkemizin menfaatlerini korumaya kararlı oldugˆumuzu, Dünya Ticaret Örgütü sistemine olan gu¨ven ve inancımızı da yinelemis¸ olduk. Panel, ABD'nin Panel'in değerlendirmesi dıs¸ında bırakmaya c¸alıs¸tıgˆı konuların neredeyse tamamını c¸alıs¸ma alanında kabul etmis¸tir."

OYAK, ERDEMİR, İSDEMİR KARARI

ABD'nin OYAK, ERDEMI·R ve İSDEMI·R'e ilis¸kin kamu kurumu tespitiyle ilgili olarak, davaya konu edilen 4 sorus¸turma su¨recinde de OYAK, ERDEMI·R ve I·SDEMI·R'e yo¨nelik kamu kurumu bulgularının usulu¨ne uygun yapılmadıgˆı, ayrıca, 'kamu kurumu' tespitlerini gerekc¸elendiremedigˆine hu¨kmedildiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Panel, söz konusu kurumlar tarafından sorus¸turmaya tabi firmalara fayda sagˆlanıp sagˆlanmadıgˆı hususunda, ABD'nin bu firmaların kamu kurumu oldugˆuna dair iddialarını usulsu¨z ve hukuki dayanaktan yoksun buldugˆundan, karar vermeye gerek go¨rmemis¸tir. Panel, ABD'nin OYAK, ERDEMI·R veya I·SDEMI·R tarafından su¨bvansiyon verildigˆi ya da su¨bvansiyon programı uygulandığı yönünde kararıyla ilgili olarak, s¸ikayete konu edilen su¨bvansiyon sorus¸turmalarında belirli bir su¨bvansiyonun mevcudiyetinin ABD tarafından ortaya konulmadığını da kararlaştırmıştır" diye konuştu.

'DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİMİZİN MENFAATLERİNİ KORUMAYA KARARLIYIZ'

ABD'nin su¨bvansiyona tabi ithal u¨ru¨nlerle, su¨bvansiyona tabi olmayan ithal u¨ru¨nleri birles¸tirerek zarar tespiti yapmasıyla ilgili olarak da Panel'in ABD'yi haksız bulduğunu bildiren Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu sonuc¸lar c¸erc¸evesinde Panel, ABD'ye mevcut ticari o¨nlemlerini Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları çerçevesindeki yu¨ku¨mlu¨lu¨kleriyle uygun hale getirmesini tavsiye etmis¸tir. Öte yandan ABD'nin gec¸tigˆimiz aylarda u¨lkemizle birlikte 9 u¨lkenin demir c¸elik u¨ru¨nleri ihracatına yo¨nelik olarak uygulamaya bas¸ladıgˆı ilave gu¨mru¨k vergilerine kars¸ı, Dünya Ticaret Örgütü'nde bas¸lattıgˆımız Anlas¸mazlıkların Halli su¨recinde, Panel Heyeti'nin oluşturulması as¸amasına gelinmis¸tir. Ticaret Bakanlığı olarak bu su¨reci de dikkatle takip ediyor ve yo¨netiyoruz. Bakanlık olarak demir c¸elik u¨reticilerimizin menfaatlerini Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde korumaya kararlıyız." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:13 Kaynak: DHA

Dünya Ticaret Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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