Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu - Son Dakika

Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ruhsar Pekcan, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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