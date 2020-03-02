Bakan Pekcan, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini ziyaret etti Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da gümrük personelini taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, "Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi.

Bakan Pekcan, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da gümrük personelini taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, "Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız." dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde ziyaret eden Pekcan, yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Pekcan, daha sonra hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının sabah saat 08.45 civarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin, servisle sabah işbaşı yapmak üzere Gürbulak Sınır Kapı'sına giderken hain saldırıya uğradığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Maalesef 1 şehidimiz ve yaralılarımız var, çok üzgünüz. Ben önce bütün teşkilatımıza, ailelerine ve Türk milletine başımız sağ olsun ve yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak biz ticaretin arttırılması, ülkemizin birliği, toplumsal refahın arttırılması için var gücümüzle gece gündüz, 24 saat Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde bütün hudut kapılarımızda çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız."

Pekcan, güvenlik güçlerinin bu tür saldırıları nereden gelirse gelsin başarıyla yurdun her köşesinde vatanı başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bundan sonra hak ettikleri cevabı alacaklarından hiç şüphemiz, kuşkumuz yok. Ağır yaralı 4 personelimiz var, yaralılarımız da var. Yaralılarımızdan 1'i Erzurum'a, 1'i Ağrı'ya, 1'i Van'a, 3 tanesi de Ankara'ya gidecek. Hafif yaralılarımız var." ifadelerini kullandı.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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