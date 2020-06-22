Bakan Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını yaptı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve...

Bakan Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını yaptı Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık alanında olduğu kadar ekonomik sahada da önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Pekcan, salgın sürecinde, kişilerin ve ürünlerin dolaşımının kısıtlandığını, yavaşladığını ve ticaretin zorlaştığını söyledi.

Pekcan, normalleşme süreciyle yenilikçi adımların atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün girişimcilerimizle, ihracatçılarımızla, üniversitemizle birlikte tüm dünyaya örnek olacak önemli bir etkinliği başlatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteği, Makine İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Selçuk Üniversitemizin iş birliği ile bu sanal fuarı düzenledik. AgriVirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı koşullarda dahi bizim Türk insanı olarak üretme ve gelişme azmimizi gösteren çok önemli bir adımdır. Bu sanal fuar aynı zamanda, Türkiye'nin ve Türk üreticisinin yenilikçiliğini, vizyonunu, inovatif kapasitesini ve dijital çağda yer alma becerisini gösteren en güzel örneklerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Bu fuarın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirten Pekcan, "Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız." dedi.

Bakanlığın, salgınla hızlı bir şekilde sanal ticaret heyeti ve sanal fuar uygulamalarını hayata geçirmeye başladığına işaret eden Pekcan, sanal ticaret heyeti programlarına mayıs ayında Özbekistan, Kenya, Hindistan'a ile başladıklarını hatırlattı. Pekcan, Güney Kore, Nijerya, Pakistan, Almanya, Meksika, Kolombiya, Şili, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a da ticaret heyeti programı planladıklarını söyledi.

Pekcan, ilk sanal fuarı Shoe-Dex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran'da Ege İhracatçılar Birliğimiz öncülüğünde başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bu fuarın beklediklerinden de fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.

Bugün de Türkiye için stratejik sektörlerden biri olan tarım makineleri sektörü için sanal fuarın açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu fuarımız Selçuk Üniversitesinin mühendislik imkanları ile gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar alanında gezmelerine imkan tanınmıştır. Fuarımız bu yönüyle üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini gözler önüne sermektedir. Firmalarımız, aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, potansiyel müşterileri ile anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar. Bakanlığımızın yurt dışı temsilcilikleri bulundukları ülkelerde sanal fuarımızın duyurusunu yaparak firmaları davet etmekteler. Daha fuar açılmadan fuar web sitemize büyük bir ilgi var. Bugün 61 firmamız katılım göstermektedir. Sanal fuarımız firmalarımıza olduğu kadar, ülkemizin önde gelen tarım/hayvancılık ve makine alanındaki meslek kuruluşları, kooperatif ve üretici birliklerine kendilerini uluslararası piyasada tanıtma adına büyük bir fırsat sunmaktadır."

"Dijitalleşmeyi hep en ön planda tuttuk"

Pekcan, tarım ve hayvancılık makinaları sektörünün 2020 yılı itibarıyla küresel düzeyde yaklaşık 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin pazar büyüklüğü bakımından Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından dördüncü sırada olduğunu kaydetti.

Sektörün 2019 yılı itibarıyla 1 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan Pekcan, bu rakamın sektörün potansiyelini yansıtmadığını, fuarın bu anlamda yararlı olacağını ifade etti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İhracat Ana Planı çerçevesinde rekabetçilik ve katma değeri ile öne çıkan makine sektörünün, hedef sektörlerden birisi olarak belirlendiğine işaret ederek, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gıda arz ve güvenliği bakımından sahip olduğu stratejik önemi de göz önünde bulundurarak, tarım/hayvancılık makinelerinin üretimi, tasarımı ve teknolojisinde daha da ileri noktalara gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Pazara girişte dijital faaliyetleri desteklediklerini anımsatan Pekcan, sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlara 100 bin dolara kadar destek sağladıklarını vurguladı.

Sanal ticaret heyeti ve sanal fuarların önümüzdeki dönemde çeşitlenerek devam etmesini beklediklerinin altını çizen Pekcan, bu konuda TİM ile müşterek çalışmalarının olduğunu bildirdi.

Bu hafta ETBİS'i tanıtacağız

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak sundukları hizmetlerde ve geliştirdikleri projelerde dijitalleşmeyi hep en ön planda tuttuklarını, bundan sonra da ön planda tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin dijital ekonomi alanında ilerleme kaydetmesine ve dünyadaki sayılı ülkelerden birisi olmasına katkı sağlama gayretinde ve kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, e-ticaretle ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu hafta içinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) tanıtıp, ülkemizin elektronik ticaretteki ilk resmi verilerini kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

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