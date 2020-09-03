Bakan Pekcan: Akdeniz limanları dünya ticaretine önemli katkı sağlamakta - Son Dakika

Bakan Pekcan: Akdeniz limanları dünya ticaretine önemli katkı sağlamakta

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Akdeniz limanlarının stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine; ayrıca küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Bakan Pekcan: Akdeniz limanları dünya ticaretine önemli katkı sağlamakta, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Akdeniz limanlarının stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine; ayrıca küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Bakan Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen 'Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi' forumuna, bakanlık binasından video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, küresel pandemi nedeniyle bu yıl uluslararası misafirleri ağırlama şanslarının olmadığını söyledi. Pekcan, "Ancak yine de bu köklü geleneği devam ettirmek adına programımızı sanal ortamda ve uluslararası katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 'Akdenizlilik' vurgusu ile yola çıktığımız İzmir İş Günleri çerçevesinde; özellikle Akdeniz'de ticaretin lojistiğini ve pandemi koşullarında ticaretin gelişimini ele almayı arzu ediyoruz. Birçok dilde dünyanın ortası olarak anılan Akdeniz ve çevresi, yüzyıllar boyunca gerek üretim potansiyeli gerekse ticaretin seyrindeki stratejik konumu itibari ile dünya ekonomisinin ağırlık merkezlerinden birisi olmuştur" dedi.

'ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTA'Bakan Pekcan, günümüzde küresel mal ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının denizyolu taşımacılığı ile sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu trafiğin yaklaşık yüzde 25'i Akdeniz üzerinden gerçekleşmekte. Akdeniz'in batı ucundaki Cebelitarık Boğazı'ndan yıllık 120 bin gemi geçişinin yapıldığı, güneydoğu ucundaki Süveyş Kanalı'nda ise 963 milyon tonu aşan kapasitede 18 bin 500'den fazla geminin elleçlendiği görülmektedir. Akdeniz bölgesi farklı büyüklüklerde 87 limana ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, dünyadaki en işlek limanlar sıralamasına baktığımızda Akdeniz limanlarının ilk 20 işlek liman arasında yer almadıklarını görüyoruz. Öte yandan, sadece Avrupa'nın en işlek limanlarını incelersek en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen ilk 20 limanın yarısını Akdeniz Limanları oluşturmaktadır. Türkiye'de bulunan Ambarlı, Mersin ve İzmit limanları Avrupa'nın en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen limanları sıralamasında yer almaktadır. Akdeniz limanlarının stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine; ayrıca küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır."'RO-RO OPERASYONLARI DIŞ TİCARETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI HALİNE GELMİŞTİR'Pekcan, Akdeniz havzasının önemine dikkat çekerek, 2019 yılında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile ticaret hacminin toplam 82,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Taşımacılık modları itibariyle değerlendirdiğimizde; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere ihracatımızın yüzde 80'ini denizyoluyla, yüzde 14,9'unu da karayoluyla gerçekleştirildiğimizi görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki limanları yük taşıma kapasiteleriyle değerlendirildiğinde, Mersin Limanı, Aliağa Limanı ve İzmir Limanı aktif limanlarımız olarak göze çarpmaktadır. 2019 yılında sadece bu 3 limanımızdan yaklaşık 2,3 milyon konteyner elleçlenmiştir. Öte yandan, Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ gibi limanlarımız da ticaretimizin ağırlıklı yönü itibariyle Akdeniz'in trafiğine önemli katkı sağlamaktadır. Akdeniz'in lojistiği bağlamında alternatif güzergahları ve alternatif modları kullanmak ayrıca önem taşımaktadır. Ege ve Akdeniz'de yer alan limanlarımızdan Avrupa ve Orta Doğru ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen Ro-Ro operasyonları bugün dış ticaretimizin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Ro-Ro hatlarının, özellikle ülkemiz açısından alternatif bir taşıma modu olma ve dış ticaretinin sürdürülebilirliğini sağlama noktasında önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz."

Bakan Pekcan ayrıca, Akdeniz Havzasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin tüm bölge ülkelerinin ortak yararına olacağına vurguladı.


Ruhsar Pekcan, Akdeniz, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Akdeniz limanları dünya ticaretine önemli katkı sağlamakta - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu         
16:01
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi         
15:45
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Erdoğan'ın sinyallerini verdiği "avukata meslekten çıkarma" cezası için AK Parti'de çalışmalar başladı         
10:44
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 23:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: Akdeniz limanları dünya ticaretine önemli katkı sağlamakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei