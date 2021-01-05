Bakan Pekcan: "Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır"

05.01.2021 14:45
Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır" dedi.

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımı ile Ticaret Bakanlığında yapıldı. Toplantıda aralık ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında dış ticaret alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2021 yılı hedefleri gibi konu başlıkları ele alındı.

2020 Aralık ayında ihracatta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarına ulaşıldığını aktaran Bakan Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. 2020 gibi zor bir yılın böylesine önemli bir rekorla kapatılmasını temin eden ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 17.8 milyar dolarlık ihracat, Türkiye'nin dış ticaretteki gücü ve dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu şekilde 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık ihracat ihracatçılarımızın başarısıdır; Türkiye'nin başarısıdır" diye konuştu.

"Yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracat ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir"

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,8 oranı ile hızlı bir toparlanmaya ulaşıldığını belirten Pekcan, "Pandeminin etkisiyle ihracatımız yılın ikinci çeyreğinde 32,4 milyar dolara gerilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde yüzde 33,8 oranında hızlı bir toparlanma ile 43,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracat ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nde salgında ikinci dalganın yaşandığı ve kısıtlama tedbirlerinin alındığı yılın son çeyreğinde ihracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4, 2019 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 6,7 artarak 51,2 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla 2020 yılı Aralık ayı ile gelen en yüksek aylık ihracat rekorunun yanında 2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. Pandeminin getirdiği olumsuzluklarla mücadele ettiğimiz 2020 yılında bu tarihi rekorların gerçekleşmesinden memnuniyet duydum" şeklinde konuştu.

2020 yılı ithalatında yüzde 2,4'lük düşüş sağlandığını vurgulayan Bakan Pekcan, "Aralık ayında ithalatımız 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 11.7 artışla 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç aralık ayı ithalatımız ise 20,3 milyar dolardır. 2020 yılı geneli ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda ise 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4'lük bir düşüşe karşılık gelmektedir" ifadelerini kullandı.

2020 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranlarını açıklayan Bakan Pekcan, "Nisan ayında yüzde 66,2 seviyesine kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranı aralık ayında yüzde 79,6 olmuştur. Altın ticareti hariç tutulduğunda ise nisan ayında yüzde 68,8'e kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranı aralık ayında yüzde 86,8'e ulaşmıştır. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 iken, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılının 3. çeyreğinden itibaren artmıştır. Son çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 89,4 olarak kaydedilmiştir" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, ayrıca IMF'ye göre 2020 yılında dünya mal ihracatının nominal olarak yüzde 11,7 oranında azalmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye'deki 2020 yılı ihracat düşüşünün bu oranın altında, yüzde 6,3 oranında olduğunu kaydetti. Pekcan, Türkiye'nin 2019 yılında küresel ihracattan aldığı payı yüzde 0,96'ya çıkararak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 72 yıl boyunca en yüksek seviyeyi gördüğünü belirtti. Pekcan ayrıca pandeminin etkilerinin sert bir şekilde hissedildiği 2020 Ocak-Ekim döneminde verileri açıklanan ülkelerin toplam ihracatı içerisinde Türkiye'nin payının ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktığını söyledi.

Ülkelere göre ihracat sıralamasına değinen Bakan Pekcan, "Ülkelere göre ihracatımıza bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ihracat ile Almanya olduğu görülmektedir. Almanya'yı 11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer almıştır. Ayrıca 2020 yılında bir önceki yıla göre İsrail ve Rusya Federasyonu'na ihracatımızda artış gözlenmektedir" şeklinde konuştu.

Ülke bazlı ihracat rakamları açısından da bazı rekorlar gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Pekcan, 2020 yılında ülkelere göre Türkiye'nin ihracatta ihracat rekoru kırdığı 44 ülke olduğunu, bunlardan ilk 3'ünün sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olduğunu açıkladı. Bakan Pekcan, 2020 yılında sektörlere göre ihracatta 29 fasılda ihracat rekoru kırıldığını belirterek, plastik ve mamulleri, meyve ve halılar gibi fasıllarda en yüksek ihracat seviyelerine ulaşıldığını kaydetti. Türkiye'de 2020 yılında en fazla ithalatın Çin'den gerçekleştiğini söyleyen Bakan Pekcan şunları kaydetti:

"2020 yılında en fazla ithalat Çin'den gerçekleştirilmiştir. Bu artışta pandemi şartlarındaki talebe de bağlı olarak, cep telefonu ve tabletler gibi elektronik ürün ithalatındaki artış etkili olmuştur. Çin'i Almanya ve Rusya takip etmiştir. 2020 yılında en fazla ithalat yaptığımız fasıl 2019 yılında olduğu gibi mineral yakıtlar olmuştur. Bu fasılda 29 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Bu faslı 26,6 milyar dolar ile kıymetli taşlar ve 25,3 milyar dolar ile kazan ve makinalar izlemiştir. Aralık ayında altın ithalatı 2019 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 45,4 artışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 123,5 gibi önemli bir artışla 25,2 milyar dolar olmuştur. Bu noktada, ithalatımızda kayda değer bir yer tutan altının; büyük oranda tasarruf ve yatırım saikiyle ithal edildiği değerlendirilmektedir."

Pandemi döneminde tüm dünyada ihracatın daraldığını anımsatan Pekcan, "Pandemi, arz ve talep yönlü şoklar oluştururken, dünya ticareti önemli oranda daralmış ve bu gelişmeler neticesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de ihracatı düşüş göstermekle birlikte yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü toparlanmadan sonra yılın son çeyreğinde ihracat tarihimizde ilk defa 50 milyar doları aşmış ve büyüme fazına girilmiştir. Ülkemiz bu performansı ile ihracatta diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışmıştır. Ayrıca, 2020 yılında Orta Vadeli Program'da hedeflenen ihracat düzeyini aşmayı başarmıştır. Birazdan ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım temassız ticaret, sanal ticaret organizasyonları, kağıtsız gümrük gibi alınan tedbirlerin neticesinde Türkiye, pandemiye rağmen dünya ihracatındaki payını (yüzde 1,03 gibi) tarihi seviyelere yükseltmiştir ve pandemi döneminden küresel ticaretteki konumunu güçlendirerek çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı ve kira desteği konusuna değinen Pekcan, "Salgından etkilenen esnaflarımıza ocak, şubat ve mart aylarında ödenmek üzere aylık bin TL, toplamda 3 bin TL doğrudan gelir desteği sağlanacaktır. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında büyükşehirlerde aylık 750 TL, diğer illerde aylık 500 TL kira desteği sağlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığının 2021 yılı vizyonu olarak ticareti daha kolay, daha güvenli ve daha verimli hale getirerek Türkiye'nin ticaret kapasitesini çok daha büyütecek çalışmalar yapılacağını belirten Bakan Pekcan, 'Güçlü iç ticaret, güçlü dış ticaret' hedefi doğrultusunda Türkiye'yi ticarette cazibe merkezi haline getirecek projeler geliştirileceğini söyledi. - ANKARA

Bakan Pekcan: Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır
Bakan Pekcan: Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır
Bakan Pekcan: Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır

Türkiye, İhracat, Aralık, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır' - Son Dakika Ekonomi


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