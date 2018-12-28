Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını Ziyaret Etti

Bakan Pekcan, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını Ziyaret Etti

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler
Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi
Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti. Pekcan, burada eğitim gören kadınlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:37 Kaynak: AA

Gaziantep, Ruhsar Pekcan, Güncel
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