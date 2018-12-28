Bakan Pekcan, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını Ziyaret Etti
1 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler
Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi
Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep
Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti. Pekcan, burada eğitim gören kadınlarla sohbet etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:37 Kaynak: AA
"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak
Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Son Dakika! Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı
Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor