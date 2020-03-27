Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu iş dünyasının hizmetine açık - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu iş dünyasının hizmetine açık - Son Dakika

Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu iş dünyasının hizmetine açık

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu şu anda 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün iş dünyasının hizmetine açık. Biz bunu 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz" dedi.

Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu iş dünyasının hizmetine açık, System.String[]
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu şu anda 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün iş dünyasının hizmetine açık. Biz bunu 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz" dedi.

Bakan Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle gümrük kapılarında alınan tedbirlere ilişkin, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, yakın tarihin en büyük sınavlarından birinin verildiğini söyledi. Koronavirüs salgınının insan hayatını etkilemekle birlikte, ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, ülkemizde bu virüs görülmeden önce diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla koordinasyon halinde ciddi önlemler almaya başladık. Bu doğrultuda temassız ihracat, temassız dış ticaret çalışmalarımızı geliştirdik. Bu konuda bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın, bu imkanları kullanarak ticaretlerine devam etmelerini istiyorum" dedi.

'O GÜN 'TİCARETE KAPANMAYACAK' DEDİM'

Bakan Pekcan, 1 Mart itibariyle Irak ile olan yolcu giriş çıkışlarının kapatıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ben o gün 'ticaret kapanmayacak' dedim. Burada, şoför ve konteyner değiştirme ile bütün sağlık tedbirlerini alarak bunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önceden 500 TIR'dı, bin 140 TIR'a kadar çıktık ve inşallah bunu artırarak devam edeceğiz. Oralarda tampon bölgeler kurduk. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında, tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Bu vesileyle, Irak'la olan ticaretimizin eski seviyelere gelmesi için çalışıyoruz. İran'la da bu sorunu yaşadık. Fakat İran ile aramızda tampon bölgede yok. O bölgeyi kurmak için araştırmalar yaptık. Çünkü İran'a bizim senede 130 bin TIR'ımız gidiyor. Bunun 94 bin TIR'ı İran içine, 36 bini ise oradan Orta Asya'ya gidiyor. Bu kapsamda öncelikle Gürcistan ve Azerbaycan ile iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü, Çıldır, Aktaş ve Sarp gümrük kapılarımızın kapasitelerini artırarak 24 saat çalışır hale getirdik. Gürcü ve Azeri yetkililerle iş birliği halinde İran üzerinden Orta Asya'ya giden 36 bin TIR, bu güzergahtan geçebilir hale getirdik. Günde 100 TIR girişi artırdık"

'BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU, 2 BİN 500 TON KAPASİTE İLE HİZMETE AÇIK'

Bakan Pekcan, bu dönemde demir yollarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu şu anda 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün iş dünyasının hizmetine açık. Biz bunu 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz. Böyle bir talep olması halinde 6 bin tona çıkaracağız. Bu dönemde zaten demir yollarına ağırlık vermeliyiz. İran ile sorunumuzu da Kapıköy tren yolu ile çözdük. Kapıköy'den bizim lokomotiflerimiz treni iterek götürüyor. İran sınırına girince de İran'daki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon yaklaşık 160 TIR yükü yapıyor. Hizmete hazır ve bugün itibariyle 120 vagona 240 TIR'a eşit kapasiteye çıkaracak durumdayız" diye konuştu.

'AVRUPA BİZİM EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ'

Bakan Pekcan, Kapıkule'de önlem aldıklarını, 18 Mart itibari ile 46 ülkeye daha giriş çıkış yasağı getirildiğini anımsatarak, yeni önlemleri de devreye aldıklarını kaydetti. Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türk TIR'larını gümrük sahamıza alarak burada bulunan TIR parkında araç ve şoför değişimini gerçekleştiriyoruz. Yabancı TIR'lar için de bu işlemi sağlıyoruz. Burada da bin 138 araca ulaştık. İnşallah bu kapasiteyi de arttıracağız. Kapıkule'de 24 Mart'ta, 50 kilometre kuyruk oldu. Şu anda da bu kuyruğu 15 kilometreye düşürdük. Hafta sonu itibari ile daha fazla düşmesini ümit ediyoruz. Orta Avrupa'ya; İtalya'ya, Fransa'ya da bizim ticaretimiz var. Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. Türkiye'de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından, İtalya'da Trieste ve Bari limanlarına, Fransa'da Toulon ve Sete limanlarına, İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz. Tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf çekicisiyle yükü alıyor. Feribotla gelen mürettebatın da inişine izin vermiyoruz. Boşaltma esnasında dezenfektan yapıyoruz. Gemi boşaldığı zaman da tekrar dezenfekte ederek işlemleri gerçekleştiriyoruz."

'ÇERKEZKÖY-PLOYDU DEMİRYOLU HATTI, GÜNDE 2 SEFER YAPACAK'

Pekcan, Çerkezköy-Ploydu demir yolu hattında seferlerin günde ikiye çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kapıkule'den de bizim bir trenimiz var; yılda 35 bin 800 vagon taşıyor. Bunu da en kısa zamanda 50 bin vagon taşıyabilecek hale getirecek durumdayız. Aşağı yukarı 100 bin TIR eder. Bugün itibarıyla da Çerkezköy-Ploydu demir yolu hattı vardı, günde bir kere çalışırdı. Bugün itibarıyla 14.00'te bir sefer daha koyduk. Onu da iki katına çıkardık. Bulgaristan'a gidecek yükler de bu yolla gidecek. Gerekmesi halinde Karasu-Köstence arasına yeni bir feribot seferi koyma imkanımız var. Bu da günde 400 TIR kapasitesine ulaşabilecek durumda. Ticaret Bakanlığı olarak her türlü güvenlik tedbirlerini alarak ticaretin sağlanması için üstün bir kuvvet sarf ediyoruz."


- Ankara
Kars, Bakü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:29 Kaynak: DHA

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