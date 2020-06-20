Bakan Pekcan başkanlığında 15. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan başkanlığında 15. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı

İstişare Kurulunun 15'inci toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan başkanlığında 15. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

İstişare Kurulunun 15'inci toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da hızlanan istişare toplantılarının çok verimli geçtiğini belirterek, burada kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini, sorunları çözmek için çalıştıklarını, başka kurum ve kuruluşları ilgilendiren talepleri de ilgili mercilere ileterek takipçisi olduklarını söyledi.

Toplantı gündeminin küresel ticaret zincirleri olduğunu ifade eden Pekcan, "Dünya artık küresel tedarik ve değer zincirinde yeni adres arayışları içinde. Türkiye bu anlamda gerçek bir potansiyel sunuyor. İnşallah el birliğiyle atacağımız doğru ve kararlı adımlarla ülkemiz için bunu bir fırsata çevirmemiz mümkün. Burada doğru stratejiler izlemeli, üretim ve ihracatımızın artması yönündeki faaliyetlere odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, ihtisas serbest bölgelerine değinerek, daha fazla katma değerli üretim yapılması, teknoloji odaklı yatırımların ve buna bağlı ihracatın artması için buralara yönelik teşvik mekanizmaları hazırladıklarını bildirdi.

Atatürk Havaalanı'ndaki serbest bölgeyi de ilk ihtisas serbest bölgesi olarak tescil ettiklerini ve buranın ihtisas konusunu bilişim sektörü olarak belirlediklerini aktaran Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinin bürokrasinin azaltıldığı, yatırımcıya tek durak nokta bölgeler olarak hizmet sunacağını kaydetti.

Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu bölgeleri kuracak ana yatırımcı şirketlere sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek üzere, en çok 10 yıl faiz ve kar payı desteği vereceklerine işaret ederek, ayrıca kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar, gümrük vergileri ve KDV istisnasından yararlanma imkanı sunulacağını vurguladı.

İhtisas serbest bölgelerinde genç girişimcilerle teknoloji odaklı yatırım yapacak firmaları bir araya getirmeyi planladıklarına dikkati çeken Pekcan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın (STK) iş ortaklarını da buralara yatırımcı olarak davet ediyoruz. Bu kapsamda STK'lerimizin etkin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık yeni hedeflere odaklanma zamanı"

Pekcan, Türkiye'nin normalleşme sürecine 1 Haziran itibarıyla girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de rayına oturmaya başlayacak. Mayıstan itibaren toparlanmaya başladık. Baktığımız zaman nisanda 33,4 seviyesinde olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 7,5 puan artarak 40,9 puana, ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 artarak 61,7'ye, tüketici güven endeksi yüzde 8,5 artarak 59,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 5 artarak 79'a çıktı. Dış ticaret rakamlarımıza bakarsak da mayısı nisana göre yüzde 10,8 bir artışla kapadık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 5 ayda 74,6 olurken, altın hariç bu oran yüzde 79,9'a çıkıyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümeyle G20 ve OECD ülkeleri arasında birinci sıradaydı. İkinci çeyrekte pandeminin olumsuz etkileri görülecektir ancak üçüncü çeyrekten itibaren de toparlanma bekliyoruz. Dolayısıyla artık yeni hedeflere odaklanma zamanı."

Son istişare toplantısından bu yana yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Pekcan, Afrika ülkelerine insani yardımlarda öncelik tanınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, iş konseyi başkanları ve TMB ile ortak bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Pekcan, "Buralara iş insanlarımızın da öncülüğünde yardım götürerek ve zor günlerinde yanlarında olarak, ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanal ticaret heyetleri ve fuarlara ilgi beklentinin üzerinde"

Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların başarıyla devam ettiğini, beklediklerinin üzerinde ilgi gördüklerini belirterek, "Burada fiziki yani konvansiyonel fuarcılığa göre başarılı sonuçlar da aldık. Çünkü buraya iş insanımız sadece gezmek için değil, bir hedefi, amacı için geliyor ve muhatabını da bulursa bunu ticarete dönüştürebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin, dijitalleşmenin, hizmet sektörünün öneminin daha iyi görüldüğüne dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu konuda Bakanlık olarak çok daha önceden adımlar atmıştık. e-Ticaret portallarında güven damgasını oluşturduk ve TOBB'u da güven damgası sağlayıcısı olarak belirledik. Bunun dışında ETBİS sistemimizin önümüzdeki hafta lansmanını yapacağız ve Türkiye'de ilk olarak e-ticaret istatistiklerini yayınlayacağız. MERSİS'te elektronik belge uygulamamızı başlattık artık ticaret sicillerini online olarak temin edilebilecek."

Pekcan, normalleşme döneminde uyulacak kurallarla ilgili Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, düğün ve nikahlarla ilgili düzenlemelerin hayata geçirildiğini, fuarlara ilişkin düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını aktardı.

Bazı beyaz eşyalar ve turizmde taksit sayılarını artırdıklarını hatırlatan Pekcan, sektörel dernekler, ihracatçı birlikleri, iş örgütleriyle de istişarelere devam ettiklerini bildirdi.

Pekcan, uluslararası temaslara da sanal ortamda hız kesmeden devam ettiklerini, bu kapsamda son iki haftada Çin, Güney Kore, Finlandiya, Romanya ve Macaristan'dan muhatap bakanlarla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurt dışında görev yapan ticaret müşavirleriyle iş dünyasını bir araya getiren dijital sohbet toplantılarına da başladıkları bilgisini veren Pekcan, "Bu kapsamda Çin, Rusya, İran, Irak, Azerbaycan ticaret müşavirleriyle toplantılar gerçekleştirdik, bunlar devam edecek. Ticaret müşavirlerimiz iş insanlarımızın taleplerini bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan başkanlığında 15. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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