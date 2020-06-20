Bakan Pekcan Başkanlığında 15. İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan Başkanlığında 15. İstişare Toplantısı yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Başkanlığında İstişare Kurulu'nun 15. Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan Başkanlığında 15. İstişare Toplantısı yapıldı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Başkanlığında İstişare Kurulu'nun 15. Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

15. İstişare Toplantısına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, YASED Başkanı Ayşem Sargın ve TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde daha da hızlanan istişare toplantılarının çok verimli geçtiğini belirterek, burada kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini, sorunları çözmek için çalıştıklarını, başka kurum ve kuruluşları ilgilendiren talepleri de ilgili mercilere ileterek takipçisi olduklarını söyledi.

Toplantının gündeminin küresel ticaret zincirleri olduğunu ifade eden Pekcan, "Artık dünya küresel tedarik ve değer zincirinde yeni adres arayışları içerisinde. Türkiye bu anlamda gerçek bir potansiyel sunuyor. İnşallah el birliğiyle atacağımız doğru ve kararlı adımlarla ülkemiz için bunu bir fırsata çevirmemiz mümkün. Burada doğru stratejiler izlemeli, üretim ve ihracatımızın artması yönündeki faaliyetlere odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İhtisas Serbest Bölgelerine değinen Pekcan, daha fazla katma değerli üretim yapılması, teknoloji odaklı yatırımların ve buna bağlı ihracatın artması için ihtisas serbest bölgelerine yönelik teşvik mekanizmaları hazırladıklarını söyledi.

Atatürk Havaalanı'ndaki serbest bölgeyi de ilk ihtisas serbest bölgesi olarak tescil ettiklerini ve bu bölgenin ihtisas konusunu bilişim sektörü olarak belirlediklerini anlatan Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinin bürokrasinin azaltıldığı, yatırımcıya tek durak nokta bölgeler olarak hizmet sunacağını kaydetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu bölgeleri kuracak ana yatırımcı şirketlere sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek üzere, en çok 10 yıl boyunca faiz ve kar payı desteği vereceklerini dile getiren Pekcan, ayrıca kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar vergisi KDV ve gümrük vergisi istisnasından yararlanma imkanı sunulacağını bildirdi.

İhtisas Serbest Bölgelerinde genç girişimcilerle teknoloji odaklı yatırım yapacak firmaları bir araya getirmeyi planladıklarına dikkati çeken Pekcan, "STK'larımızın iş ortaklarını da buralara yatırımcı olarak davet ediyoruz. Bu kapsamda STK'larımızın etkin desteğini bekliyoruz" dedi.

"ARTIK YENİ HEDEFLERE ODAKLANMA ZAMANI"

Türkiye'nin normalleşme sürecine 1 Haziran itibarıyla girdiğini hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de rayına oturmaya başlayacak. Mayıs ayından itibaren toparlanmaya başladık. Baktığımız zaman Nisan ayında yüzde 33,4 seviyesinde olan PMI endeksi Mayısta yüzde 7,5 puan artarak yüzde 40,9 puana, ekonomik güven endeksi Mayısta yüzde 20,4 artarak, yüzde 61,7'ye,tüketici güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak yüzde 59,5'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 5 artarak, yüzde 79'a çıktı. Dış Ticaret rakamlarımıza bakarsak da; Mayıs ayını, Nisan ayına göre yüzde 10,8 bir artışla kapadık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 5 ayda yüzde 74,6 olurken, altın hariç bu oran yüzde 79,9'a çıkıyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüme ile G20 ve OECD ülkeleri arasında birinci sıradaydı. İkinci çeyrekte pandeminin olumsuz etkileri görülecektir ancak üçüncü çeyrekten itibaren de toparlanma bekliyoruz. Dolayısıyla artık yeni hedeflere odaklanma zamanı."

Son istişare toplantısından bu yana yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Pekcan, Afrika ülkelerine insanı yardımlarda öncelik tanınması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, İş Konseyi Başkanları ile Müteahhitler Birliğiyle ortak bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Pekcan, "Buralara iş insanlarımızın da öncülüğünde yardım götürerek ve zor günlerinde yanlarında olarak, ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

SANAL TİCARET HEYETLERİ VE FUARLAR BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE İLGİ GÖRDÜ

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların çok başarılı bir şekilde devam ettiğini, beklediklerinin üzerinde ilgi gördüklerini vurgulayan Pekcan, "Burada fiziki yani konvansiyonel fuarcılığa göre başarılı sonuçlar da aldık. Çünkü buraya iş insanımız sadece gezmek için değil, bir hedefi, amacı için geliyor ve muhatabını da bulursa bunu ticarete dönüştürebiliyor" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin, dijitalleşmenin, hizmet sektörünün öneminin daha iyi görüldüğüne dikkati çeken Pekcan, "Bu konuda Bakanlık olarak çok daha önceden adımlar atmıştık. E-Ticaret portallarında güven damgasını oluşturduk ve TOBB' u da güven damgası sağlayıcısı olarak belirledik. Bunun dışında ETBİS sistemimizin önümüzdeki hafta lansmanını yapacağız ve Türkiye'de ilk olarak e-ticaret istatistiklerini yayınlayacağız. MERSİS'te elektronik belge uygulamamızı başlattık artık ticaret sicillerini online olarak temin edilebilecek."

Normalleşme döneminde uyulacak kurallarla ilgili Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Pekcan, düğün ve nikahlarla ilgili düzenlemelerin hayata geçirildiğini, fuarlara ilişkin düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını belirtti.

Pekcan, bazı beyaz eşyalar ve turizmde taksit sayılarını artırdıklarına da işaret etti. Bunun yanı sıra sektörel dernekler, ihracatçı birlikleri, iş örgütleriyle de istişarelere devam ettiklerini belirten Pekcan, uluslararası temaslara da sanal ortamda hız kesmeden devam ettiklerini, bu kapsamda son iki haftada Çin, Güney Kore, Finlandiya, Romanya ve Macaristan'dan muhatap bakanlarla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pekcan, yurt dışında görev yapan ticaret müşavirleriyle iş dünyasını bir araya getiren dijital sohbet toplantılarına da başladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Çin, Rusya, İran, Irak, Azerbaycan ticaret müşavirleriyle toplantılar gerçekleştirdik, bunlar devam edecek. Ticaret müşavirlerimiz iş insanlarımızın taleplerini bekliyor olacak" şeklinde konuştu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan Başkanlığında 15. İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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