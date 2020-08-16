Bakan Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı (1) - Son Dakika

Bakan Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı (1)

İstişare Kurulu'nun 16. toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İstişare Kurulu'nun 16. toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde nisanda 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatın, mayısta 9 milyar 956 milyon dolara, haziran 13 milyar 462 milyon dolara ve temmuzda da 15 milyar 11 milyon dolara yükseldiğini belirterek, bu değerle en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat değerinin gerçekleştiğini vurguladı.

Haziranda yüzde 82,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,5'e, altın hariç olarak karşılama oranının ise yüzde 94'e ulaştığına işaret eden Pekcan, bundan sonraki dönemde de ihracat artışının devamını beklediklerinin altını çizdi.

Pekcan, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi, reel kesim güven endeksi gibi ekonomik göstergelerin pozitif yönde gittiğine dikkati çekerek, "Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1. sırada yer aldık. Zaten ilk çeyrekte büyümede G20 ülkeleri arasında yüzde 4,5 büyümeyle birinci sıraya gelmiştik. Bu veriler ve iç piyasanın canlanması memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafa ve küçük işletmelere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca önemli destekler verildiğini hatırlatan Pekcan, Türk Eximbank'ın da Türkiye'den mal ve hizmet ihracatıyla ilgili kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kapasite artırılması yönünde çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Pekcan, pandemi sürecinde e-ticaret ve e-ihracat hacminin arttığını belirterek, Bakanlığın resmi olmayan verilerine göre, 2019 itibarıyla e-ticaret hacminin 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini, 2020'de 6 aylık e-ticaret verilerini de en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.

Dijitalleşme tam gaz devam ediyor

Pandemi sürecinde işletmeleri, e-ticarete yöneltmek için Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademisi gibi eğitim portallarını devreye aldıklarına işaret eden Pekcan, bunun dışında e-ticaret eğitimlerini devreye aldıklarının altını çizdi.

Pekcan, daha çok esnafı, KOBİ'leri, kadın ve genç girişimciler ile girişimcileri e-ticaret alanına yönlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, buna yönelik de eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bakanlığın sanal ticaret heyetleri, fuar çalışmaları hakkında da bilgi veren Pekcan, "Sektörel ticaret heyetlerimiz çok talep görüyor ve artık çok sayıda ülkeyle buna devam ediyoruz. 10-21 Ağustos'ta Meksika- Kolombiya Genel Sanal Ticaret Heyeti gerçekleşiyor, daha sonra da Almanya ile Genel Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracatı tabana yayacak önemli proje gün sayıyor

Pekcan, Bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, ihracatçıların da bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın çok önemli projelerinden biri olan Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemin en kısa sürede tanıtımını yaparak, devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, sistemle ihracat yapmak isteyenlerin, ihraç etmek istediği ürüne ilişkilen bilgilerden, ülke bilgilerine o ülkedeki pazar verilerinden, ihracatı yapılacak ürünü doğrudan etkileyen mevzuata, uluslararası anlaşmalardan doğan haklardan, ülkelerdeki vergi, kota gibi bilgilere akıllı ihracat robotu vasıtasıyla çok rahat ulaşabileceğini vurguladı.

Ticari diplomasi faaliyetlerine de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"2020 Yılı Ocak-Ağustos döneminde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile AB Ticaret Komiseri Phil Hogan'ın da aralarında bulunduğu 35 muhatabımızla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ele aldığımız görüşmeler yaptık. Pandemi döneminde görüşmelerimizi daha çok video konferans ve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu dönemde ikili ilişkilerimizi ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütüyoruz."

Libya ile de uzun görüşmelerden sonra Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011'de yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritasına yönelik mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, imzalanan bu anlaşmanın Türk firmaları ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Pekcan, "Bu hem firmalarımızın alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara, fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine ve devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuları ele alan ayrıca her iki tarafın kendini güvende hissedeceği, Türkiye-Libya iş birliğinin önünü açacak bir anlaşma. Bu süreçte TMB ve DEİK başta olmak üzere tüm STK'lara hem sabırları hem de katkıları için teşekkür ediyorum. Tam bir özel sektör kamu iş birliği sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, katılımcı STK başkanları da toplantıda özetle normalleşme sürecinde, Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansa değinirken, gelecek dönemde başta dijitalleşme çalışmaları olmak üzere gündemlerinde olan ticari etkinlikler konusunda bilgiler paylaştı.

Bakan Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı (1)

Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:42

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu toplantısı yapıldı (1) - Son Dakika
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