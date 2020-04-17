Bakan Pekcan: Böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat büyük başarı - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat rakamlarıyla ilgili, "Ocak- Şubat döneminde artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17,8 düşüş görüldü, ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yoluyla, makina, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi ve yat sektörleri ihracatçı birlik başkanları ile görüştü. Toplantıda koronavirüs pandemisinin sektörler üzerindeki etkileri, sektörün görüş ve önerileri ele alındı. Burada konuşan Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, "Bugünler birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın maksimum noktada olması gereken günler. Sektörlerimizle irtibatımızın sürekliliği önemli. Biz taleplerinizi günü gününe takip ediyoruz" dedi.

'İHRACATIMIZIN YÜZDE 55'İNİ AVRUPA KITASINA YAPIYORUZ'

İhracatta 2019 yılını yüzde 2,2 artış ve dünyada ihracatı en çok artan 7'nci ülke konumunda kapattıklarını hatırlatan Pekcan, "Ocak- Şubat döneminde artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü, ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı. Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile bölgesel olarak hemen her gün videokonferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgi, Singapur Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Biz ihracatımızın yüzde 55'ini Avrupa kıtasına yapıyoruz. Ancak Avrupa toparlanana kadar, bu ülkelere odaklanarak, 'ihracatımızı nasıl artırabiliriz, neler yapabiliriz' bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya Avusturya gibi ülkeler de artık ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber, 'nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım', bu konular üzerine odaklanmalıyız. Bu süreçte ihracatçı sektörlerimizle tam bir koordinasyon içerisinde eylemlerimizi yürütmemiz, yol haritamızı ve acil eylem planlarımızı oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Pekcan, ayrıca sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini aktifleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bu süreçte tüm ihracatçılar ve sektör temsilcileriyle bir araya geleceğiz. İnşallah, el birliği ile bugünleri atlatarak bir an önce refaha erişeceğiz" dedi.