Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplanan '11'inci İstişare Kurulu'nda, "Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi.

Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplanan '11'inci İstişare Kurulu'nda, "Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi.

'Ticaret Bakanlığı 11'inci İstişare Kurulu', Bakan Ruhsar Pekcan başkanlığında koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplandı. Toplantıya; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

'STK'LARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ'

Bakan Pekcan, toplantıda bakanlık olarak koronovirüse yönelik alınan tedbirleri anlatırken, STK'lardan da koronovirüsün sektörler üzerindeki etkileri, talep ve öneriler paylaşıldı. Pekcan, toplantıda İstişare Kurulu'na çok önem verdiğini belirterek, "Bu süreçte de STK'larla her zamanki gibi interaktif olarak görüş alışverişinde bulunacağız. Covid-19 pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Bu süreçte önceki dönemlerde olduğu gibi STK'ların görüş ve önerilerini, taleplerini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TOPLANTILARIN KİLİT ROL OYNADIĞINA İNANIYORUM'

Bakan Pekcan, ihracatta 2020 yılına çok iyi başladıklarını ancak koronavirüsün etkisiyle mart ayında beklendiği gibi gerileme görüldüğüne vurgu yaparak, bunu telafi etmek için 'temassız ticaret' uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Pekcan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sanayici, üretici, tacir, esnaf, ihracatçı ve birçok sektörü kapsayan destek paketi sektörler tarafından da çok olumlu karşılandı. Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi. Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam. Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel örnek bizim İstişare Kurulu toplantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Koronavirüs pandemisinin ticaret hayatımıza olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu süreç atlatıldıktan sonraki dönemde de geçiş sürecini en hızlı şekilde atlatarak, yeni dönemde başarılarımız için atılması gereken adımların belirlenmesi için STK'ların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Bakanlığımız ve STK'larımızın beraberce yapacakları veri analizleri, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan dayanışma kampanyasına STK'ların verdiği destekler için teşekkür eden Bakan Pekcan, bunun dar gelirli vatandaşa katkı sağlama noktasında çok önemli bir kampanya olduğunu ve STK üyelerinden de destek vermelerini beklediklerini de kaydetti.


Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:35 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı "Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 18:18:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]