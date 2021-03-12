Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması

12.03.2021 11:33

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, markalaşma açısından kapsamlı bir destek programı olan TURQUALITY ile halihazırda kimya sektöründen 54 firmayı desteklediklerini belirterek, "Tüm sektör firmalarımızı, ihracatta sağladığımız devlet desteklerinden, Türk Eximbank finansman imkanlarından ve Kolay...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, markalaşma açısından kapsamlı bir destek programı olan TURQUALITY ile halihazırda kimya sektöründen 54 firmayı desteklediklerini belirterek, "Tüm sektör firmalarımızı, ihracatta sağladığımız devlet desteklerinden, Türk Eximbank finansman imkanlarından ve Kolay İhracat Platformu gibi imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) 17'nci dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu (KSP) bünyesinde iki yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Kimya Sektör Şurası'nın bu yılki açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, KSP Başkanı Adil Pelisterin'in katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak hedeflere ulaşmak için yatırımı, üretimi ve ihracatı en önemli, en öncelikli memleket meseleleri arasında gördüklerini belirterek, bu çerçevede, sektörler bazında planlı ve programlı hareket etmenin son derece önem taşıdığını söyledi.

Şuranın, sektörün dinamiklerini masaya yatırmak, hedefleri gözden geçirmek ve geleceği planlamak adına eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade eden Pekcan, İhracat Ana Planı'nda kimya sektörünü de 5 hedef alandan biri olarak belirlediklerini hatırlattı.

Pekcan, Kimya Sektör Stratejisi Çalıştayı'nı da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bunun ardından Çalışma Grubunu tesis ettiklerini bildirdi.

Çalışma Grubunun, Bakanlığın ilgili birimleri ve İKMİB öncülüğünde teknik düzeyde düzenli ve sık aralıklarla çevrim içi toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini veren Pekcan, "Bundan sonra da siz değerli sektör temsilcilerimizin katkılarıyla sizlerin sayesinde sektörümüzün planlı-programlı, ayakları yer basan stratejiler çerçevesinde ilerleyeceğine olan güvenimiz tamdır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, sizlerin yanında olmaya, bu yolu sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz"

Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına, uluslararası arenada olup bitenlere ve tüm dışsal faktörlere rağmen ihracat serüvenini oldukça dirayetli bir şekilde sürdürdüklerine işaret ederek, Türkiye'nin geçen yılın ikinci yarısında yakaladığı güçlü toparlanma ivmesini 2021 yılında da sürdürdüklerini dile getirdi.

Yılın başında, bugüne kadarki en yüksek ocak ve şubat ayı ihracat değerlerini elde ettiklerini hatırlatan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki aylarda da sizlerin çalışmaları ve başarıları sayesinde, dış ticaretteki bu güçlü toparlanma ivmemizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Elbette, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile farklı şekillerde yüzleşmeye devam ettiğimiz gerçeğini göz ardı edemeyiz. Ham madde fiyatlarındaki artışlar, lojistik zorluklar ve belirsizlikler, belli ürünlerde ani şekilde görülebilen arz-talep uyumsuzlukları, tüm bunlarla yüzleşmek, bunların getirdiği zorlukları yönetmek durumundayız. Ticaret Bakanlığı olarak, nasıl ki pandemi krizinin en başında gelişmeleri yakinen izleyip proaktif adımlar attıysak bugün de gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."

Pekcan, üreticinin ve ihracatçının lehine olacak, Türkiye'nin toplam ticaret dengesini gözetecek şekilde tüm ticaret politikası önlem ve uygulamalarını hazırda tuttuklarını ve gerektiğinde uyguladıklarını belirterek, "Bu çerçevede, gerek ham madde temini gerekse diğer konularla ilgili olsun, kimya sektörümüz dahil tüm sektörlerimizle ilgili dinamikleri ve gelişmeleri yakından incelemeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu kritik süreçte de sizlerle istişare halinde olmayı ve sizlerden gelen talepleri hassasiyetle değerlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sektör aktörlerine desteklerden yararlanma çağrısı

İhracatta kimya sektörünün performansına değinen Pekcan, 2020'de mineral yakıtlar haricindeki sektör ihracatının salgına rağmen yüzde 6,2 artarak 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Pekcan, "Bu yılın ilk 2 ayı itibarıyla da mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Mineral yakıtlar kalemiyle birlikte hesaplandığında ise artış oranımız yüzde 7,5." dedi.

Salgın döneminde ülke ihracatının korunması amacıyla devreye alınan en önemli tedbirlerden birinin, sanal ticaret heyeti ve sanal fuar gibi uygulamaların yaygınlaştırılması ve bunların Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar farklı sektörlerde toplamda 64 farklı sanal ticaret heyetinde firmalarımız yaklaşık 10 bin iş görüşmesi gerçekleştirdiler. Ayrıca 19 farklı sanal fuar 154 binin üzerinde katılımcıyla tamamlandı. Kimya sektörümüze bağlı alt faaliyet kollarının bu heyetlere etkin bir şekilde katıldığını, İKMİB tarafından 5 adet sanal ticaret heyeti organizasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de 1 heyet programı daha planlamış durumda."

Söz konusu dijital tanıtım ve pazara giriş desteklerinin haricinde de farklı türdeki devlet destekleriyle sektörün ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Pekcan, "Markalaşma açısından kapsamlı bir destek programımız olan TURQUALITY kapsamında, kimya sektörümüzden halihazırda 54 firmamızı destekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm sektör firmalarımızı, ihracatta sağladığımız devlet desteklerinden, Türk Eximbank finansman imkanlarından ve geçtiğimiz ağustos ayında hizmete aldığımız, firmalarımıza kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sağlayan Kolay İhracat Platformu gibi imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na kimya sektörünün de dahil edildiğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, program kapsamında sağlanacak desteklerin sektörün yapısal dönüşümü ve gelişimine büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğini bildirdi.

Sektörün çeşitli alt faaliyet kollarının her birinin Türkiye ve ihracat için ayrı ayrı önem taşıdığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Şurada dile getirilecek görüş ve değerlendirmelere büyük önem atfettiğimizi ve Bakanlık olarak Şuranın çıktılarını yakından takip edip gerekli değerlendirmeleri yapacağımızın da altını çizmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de kimya sektörümüzün tüm bileşenleriyle katma değerli ihracat hedeflerimiz çerçevesinde ön plana çıkan sektörlerimiz arasında olmayı sürdüreceğine küresel değer zincirleri içindeki konumunu her geçen gün güçlendireceğine yürekten inanıyorum."

Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması
Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması
Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması
Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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