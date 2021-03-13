Bakan Pekcan: "Kimya sektörü ihracatımız yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Kimya sektörü ihracatımız yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti"

13.03.2021 00:58
Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatının pandemiye rağmen arttığını belirterek, "Yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatının pandemiye rağmen arttığını belirterek, "Yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından düzenlenen "Türkiye Kimya Sektör Şurası"na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasında pandemide ve uluslararası arenada olup bitenlere ve tüm dışsal faktörlere rağmen ihracat serüvenini dirayetli bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Pekcan, 2020 yılı büyüme ve ihracat rakamlarını hatırlatarak, "Pandemi ile mücadelemiz başladığından beri ülke olarak diğer ülkelerden pozitif ayrışmakta olduğumuzu vurguluyorduk. Nitekim 2020 yılını pek çok ülkenin aksine pozitif bir büyümeyle, yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranı ile kapatmış olmamız, aynı zamanda üçüncü ve dördüncü çeyrekte yakaladığımız ihracat artışları bunu net biçimde teyit etmiştir. Son çeyrekte 50 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirerek bir ilke imza attık. Üstelik bu sonuçları küresel ekonominin yüzde 3,5, AB ekonomisinin yüzde 6,4 daraldığı, küresel mal ve hizmet ticaretinin yüzde 9,6 gerilediği bir ortamda sağladık" ifadelerini kullandı.

"Şubatta geçen seneye göre yüzde 9,6'lık ihracat artışı yakaladık"

2020 yılının ikinci yarısında yakaladıkları güçlü toparlanma ivmesini 2021 yılında da sürdürdüklerini anımsatan Bakan Pekcan, "Yılın başında bugüne kadarki en yüksek ocak ve şubat ayı ihracat değerlerini elde etmiş bulunmaktayız. Şubatta geçen seneye göre yüzde 9,6'lık ihracat artışı yakaladık. 16 milyar 12 milyon dolar ihracatımız gerçekleşti. PMI ve İhracat İklim Endeksi gibi dış ticaretle ilgili öncü göstergeler olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da sizlerin çalışmaları, sizlerin başarıları sayesinde dış ticaretteki bu güçlü toparlanma ivmemizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak pandemi krizinin en başında gelişmeleri yakinen izleyip proaktif adımlar attıklarını, bugün de gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Üreticimizin ve ihracatçımızın lehine olacak şekilde ülkemizin toplam ticaret dengesini gözetecek şekilde tüm ticaret politikası önlem ve uygulamalarımızı hazırda tutuyor ve gerektiğinde uyguluyoruz. Bu çerçevede gerek hammadde temini olsun, gerek diğer konularla ilgili olsun kimya sektörümüz dahil olmak üzere tüm sektörlerimizle ilgili dinamikleri ve gelişmeleri yakından incelemeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu kritik süreçte de sizlerle istişare halinde olmayı ve sizlerden gelen talepleri hassasiyetle değerlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz"

İhracat verileri içinde kimya sektörünün ihracat performansına vurgu yapan Bakan Pekcan, "2020 yılında mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Keza bu yılın ilk 2 ayı itibarıyla da mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Mineral yakıtlar kalemi ile hesaplandığında ise artış oranımız yüzde 7,5" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na kimya sektörünün de dahil edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Pekcan şunları kaydetti:

"Program kapsamında sağlanacak desteklerin sektörümüzün yapısal dönüşümü ve gelişimine büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Bu çerçevede Sanayi Bakanımıza ve Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyor, önümüzdeki dönemde ilan edilmesi planlanan proje çağrısının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sektörümüzün çeşitli alt faaliyet kollarının her biri ülkemiz için ihracatımız için ayrı ayrı önem taşımaktadır. Bu çerçevede ülkemizin en stratejik sektörleri arasındaki kimya sektörümüzün tüm aktörleri ile bugün bir arada olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Kimya Sektör Şuramızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şurada dile getirilecek görüş ve değerlendirmelere büyük önem atfettiğimizi, Bakanlık olarak şuranın çıktılarını yakından takip edip gerekli değerlendirmeleri yapacağımızın da altını çizmek isterim."

Video konferans yöntemi ile düzenlenen toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de katıldı. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Kimya sektörü ihracatımız yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti' - Son Dakika Ekonomi


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