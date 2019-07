Bakan Pekcan: "Bugün Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyet iznini takdim edeceğiz Bakanlık olarak. 4 milyon 77 bin tona ulaştı kapasitemiz. Hedefimiz 14 milyon tonu aşmak"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Ürün ihtisas deposu çok önemli, lisanslı depoculuk çok önemli ve Türkiye'nin geleceği bu alanda yatıyor"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:"Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebilir"Türkiye tarımında Ürün İhtisas Borsası dönemi başladıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyete geçmesiyle birlikte tarımla uğraşan çiftçinin ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabileceklerini ve bunları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini bildirdi.Ticaret Bakanlığı konferans salonunda "Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzin Belgesi Teslim Töreni" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün tarım ticaretinde çok önemli bir gün" diyerek heyecanlı olduğunu ifade etti. Sözlerine 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başlayan Pekcan, "Bugün tarım ticaretinde çok önemli bir gün. Çok heyecanlıyız ve bir yılı aşkın bir zamandır bugünü bekliyoruz. Lisanslı depolardaki ürünlerin Ürün İhtisas Borsası'nda satılabilir hale gelmesi için bu hususta 163 firma bize başvurdu, 80 tanesine yetki ve faaliyet izni verdik. Bugün de Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyet iznini takdim edeceğiz Bakanlık olarak. 4 milyon 77 bin tona ulaştı kapasitemiz. Hedefimiz 14 milyon tonu aşmak. Belki bunu ürün bazında da ihtisaslaştırmak bilahare. Tarım ve Orman Bakanımızın da değindiği üzere lisanslı depolardaki ürünleri tarım ile uğraşan kişiler ve kurumlar elektronik senetlerle satabilecekler. Bunları bankaya göstererek kredi kullanabilecekler. Dolasıyla fiyatların düşük olduğu dönemde saklayıp ileriki dönemde sağlıklı ortamlarda ve alt yapısı bitmiş lisanslı depolarımızda muhafaza etmiş olacaklar. Tacirlerimiz ve tüccarlarımız da yeni bir depo yaptırmadan lisanslı depolarda ürünlerini depolayabilecekler ve satmak istedikleri zaman da ürün ihtisas borsaları üzerinden satışını gerçekleştirebilecekler. Bunun mobil aplikasyonu da olacak. Bizim hedefimiz bu ürünlerin uluslararası borsalarda da satılabilmesi. Artık fiyatların kontrolünü daha açık ve net olarak takip edebileceğiz" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Ben her gittiğim yerde söylüyorum; ürün ihtisas deposu çok önemli, lisanslı depoculuk çok önemli ve Türkiye'nin geleceği bu alanda yatıyor. Çünkü bazı dönemlerde ürünlerin alım satımını planlayamadığımızı, fiyat dalgalanmalarına da engel olamadığımızı görüyoruz. Bu engelin en baş koşulu da ürünü depolamaktan geçiyor. Ürünü depoladıktan sonra artık gece rahat uyuyabilirsiniz. Bakanlığa geldiğim ilk günlerde bir hayal kurmuştum. Çiftçiye öyle bir sigorta çıkartalım ki, çiftçi ürününü satacağı fiyatı bilsin. Çiftçinin ürününü sigortalayalım. Diyelim ki sen bu ürünü 10 liraya satacaksın. Piyasalar o gün 8 liraysa 2 lirasını biz sigortadan ona ödeyelim. Böyle bir sigorta hayal ettim. Finansal piyasalara alışık bir insan olduğum için biraz da araştırdıktan sonra bu işin Amerika Birleşik Devletleri'nde var olduğunu öğrendik. Gelir garantili ürün satış sigortası Amerika'da var. 'Bunu yapabilir miyiz' diye sordum arkadaşlara 'Yapamayız' dediler. Çünkü o gün Türkiye Ürün İhtisas Borsası yoktu. Bundan sonra bunu yapabilir hale geleceğiz. Ticaret Bakanlığının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla bu iş bir nihayete erişmiş oldu. Bundan sonra başta hububat olmak üzere birçok üründe gelir garantili ürün sigortası çıkaracağız. Bunun anlamı; köylümüz ürününü ektiği zaman bir sonraki sene bu ürünü ne kadara satacağını biliyorsa belki ona destek vermeye bile ihtiyaç yok. Bütün plan ve programını yapabilir. Bu işi bu anlamda çok önemsiyoruz. Tabii ürün kalitesinin de artması gerekiyor. Borsalarımız çok güzel işler yapıyor ama bazı eksiklikler görüyorum. Özellikle ürününün kabulü ve tasniflendirilmesi açısından bazı iyileştirilmesi gereken hususlar var, bunları da iyileştirebilirsek ben eminim ki buradaki derinliğini arttırabileceğiz. Az bir harcamayla daha iyi bir fiyata kavuşacak olan köylümüz, finansal ürünlerin tarım sektörüne de bir şekilde kazandırılmasıyla daha iyi bir noktaya doğru gidecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimler bugün hayatımızın her alanına etki ediyor. Bugün ABD'de, Çin'de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, ekimin zamanlaması gibi birçok faktör bizim soframızdaki gıdaların fiyatına etki etmektedir. Bu sebeple bizim de tarım piyasalarının etkinliğini artırmamız, gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olmamız gerekiyor. Öte yandan kuzeyimizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var. Güneyimizde ise en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden Ortadoğu ve Körfez ülkeleri yer alıyor. Bu resimde gelişmiş bir tarım piyasası ile Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebilir. Bunun için de uzun yıllardır Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde yürüttüğümüz iki aşamalı bir dönüşüm süreci üzerinde çalışıyoruz. Bakanlığımızın faaliyet iznini vermesi ile birlikte ürün ihtisas borsamız faaliyete geçecek. Yarın itibarıyla yeni sistemin geçiş aşamasını başlatıyoruz. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece Ürün İhtisas Borsası üzerinden yapılacak. Çiftçimizin, tüccarımızın işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi için iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Geçiş sürecini tamamlayıp, tam kapasiteye ulaşınca da inşallah Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir gong töreni ile tarımsal ürün piyasalarında tarihi bir süreci başlatmış olacağız. TOBB camiası ve Ticaret Borsalarımız Türkiye'de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için de önemli bir misyon üstlenmiştir. Bizler 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' düsturundan gelen insanlarız. Bugün de milletimize, devletimize hayırlı bir iş yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da devletimizin bize verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Programın sonunda 'Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzin Belgesi'ni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan teslim alan Hisarcıklıoğlu, Pekcan'ın izniyle izin belgesini Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali'ye verdi.