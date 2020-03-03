Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

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Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı
17 dakika önce
Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonu Milli Marşların okunması Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisisi Nadejda Neynski'nin konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:11 Kaynak: AA
Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonu
Milli Marşların okunması
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisisi Nadejda Neynski'nin konuşması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Bakan Pekcan, resepsiyonda konuşma yaptı.
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