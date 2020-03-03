Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı

17 dakika önce

Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonu Milli Marşların okunması Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisisi Nadejda Neynski'nin konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Milli Marşların okunması

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisisi Nadejda Neynski'nin konuşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Bakan Pekcan, resepsiyonda konuşma yaptı.

Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı

Bulgaristan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:11 Kaynak: AA
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